近日社群平台大量流傳一篇文章，稱國外進口的巴沙魚有泡磷酸鹽，吃多對健康有害，甚至提到有人「洗腎到死」。對此專家表示，台灣市售巴沙魚片、魚排多為越南進口的加工產品，加工過程如有合法添加磷酸鹽，只要依規定限量使用，並無食安問題。

台灣事實查核中心指出，社群平台和通訊軟體近日大量流傳一篇文章，稱從國外進口的巴沙魚有泡磷酸鹽，吃多對健康有害，且還宣稱巴沙魚退冰後煎，會發現煎出大量白色藥水，魚也會縮小。

對此國立海洋大學水食品科學系名譽教授蕭泉源表示，巴沙魚經處理加工成魚片、魚排再冷凍，這類產品屬加工產品，可使用磷酸鹽類，只要依規範限量使用即無食安問題。食品添加物會增加腎臟代謝負擔，腎功能不好者應注意磷酸鹽攝取；健康人在適度飲食下可正常代謝磷酸鹽，並不會因為攝取到磷酸鹽而洗腎。

至於煎出大量白色藥水及縮水的部分，農委會水產試驗所水產加工組副研究員高翊峰表示，可能為魚肉蛋白質或裹粉裹漿的澱粉類，是否為磷酸鹽須化驗才知道；煎完縮小則可能是產品過度「包冰」所致，冷凍水產品加工過程會使用「包冰」程序，即冷凍後浸於冰水中3至5秒，使魚體包覆一層均勻透明的冰衣，再予以冷凍貯藏，可防止油脂氧化、外觀色澤改變及油燒味的產生。

查核中心總結，網傳文章雖未直接連結吃巴沙魚與洗腎的因果關係，但發文者在巴沙魚文章裡提到「朋友洗腎致死」，易使民眾誤解並引發恐慌，因此判為錯誤訊息。