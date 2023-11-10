金門縣長陳福海(中)邀集相關單位開會研商，希望感恩釀與配售酒的作業要簡政便民。(圖／金門縣政府提供)

門春節感恩釀發放時間提早1周於12月8日開始發放，第1階段申請截止日也調整至11月24日止，提醒符合資格的民眾即早申請。(圖／金門縣政府提供)

金門縣歷經戰地政務時期55-64歲春節慰助酒品「感恩釀」原定將於12月15日開始發放，據傳有酒商反應因各種配售酒多，加上這批感恩釀與原訂2024春節家戶配售酒發放期程僅距2週太過密集根本吃不消，開始出現反彈聲音。金門縣政府今(10)日表示，因應村里長對於家戶配售酒作業期程的銜接建議以及回饋鄉親對感恩釀的期待，決議明年春節感恩釀發放時間提早1周於12月8日開始發放，第1階段申請截止日也調整至11月24日止，提醒符合資格的民眾即早申請。

縣府民政處長陳金增表示，近日陸續接獲各鄉鎮村里長反應，原訂春節家戶配售酒與55-64歲感恩釀發放期程僅距2週，且適逢各鄉鎮均在進行定期會與下鄉考察等行政工作，盼能針對兩款酒品的配售時間予以調整，因此由縣長陳福海邀集相關單位開會研商，希望感恩釀與配售酒的作業要簡政便民，同時也要求金酒公司對於兩項酒品的質感與口感要更提昇以滿足鄉親們的期許。經過與會單位的充分討論後，在金酒公司的充分配合下，因應民間對於感恩釀與家戶配售酒的作業需求，縣府決定將明年春節55-64歲感恩釀提前一周發放。

不過近日有部分酒商反應，金門各種配售酒越來越多，三節、振興、通水紀念酒等等，再加上原本發放的慰助金轉作感恩釀推出，配售期程已太過密集；雖然第一批的秋節感恩釀在縣府力推與廣告的助益下造成有部分民眾搶購的現象，但長久下來若銷售狀況不佳，資金迴轉不過來，根本吃不消，恐無法再以較優渥的價格收購民眾所配售的酒品，如此金門民眾的「福利」將大打折扣，期盼縣府在為金酒衝百億業績的同時，也能看見他們的難處。

民政處說明，金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲2024年春節慰助申請資格為「設籍本縣，年滿54歲至64歲，且於戰地政務終止前(1992年11月7日)設籍累積滿10年。」本節次符合的年齡資格係1959年2月11日以後出生及1969年2月10日以前出生。

民政處特別提醒，凡符合資格且首次申請者，請於即日起至今年11月24日止，到戶籍地鄉鎮公所申請。逾期未申請者，補申請時間為11月27日至明年2月7日。前已經申領者，不須再重覆申請。

民政處也指出，2024春節慰助酒品發放採2階段方式辦理，第1階段於12月8、9日至村里領提酒單，代領部份，比照配售酒規定辦理。各村里長亦可決定是否需填寫切結書。12月8日至明年3月8日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品。第2階段補申請者(含逾期未領提酒單者)請於明年2月26、27、29日至戶籍地鄉鎮公所領提酒單，2月26日至3月8日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品，該公司營業時間為週一至週五，早上08：00至11：30、下午13：30至16：30，國定假日、例假日無營業，請鄉親留意提領時間。

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