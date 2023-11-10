《生命捕手》潘君侖（中）飾演一般外科醫師「程俊堯」做事全力以赴。（東森提供）

《生命捕手》林玟誼（中）飾演婦產科醫師「林曉琪」對病患極富同理心。（東森提供）

《生命捕手》邱永騰（中）飾演小兒科醫師「岳英傑」粗獷外表下有溫暖能量。（東森提供）

由Ella陳嘉樺、王識賢、柯叔元主演的醫療生活劇《生命捕手》今（10）日正式公布仁泰醫院醫護卡司及劇照，最新釋出的醫生篇預告中，新院長柯叔元上任後大刀闊斧進行改革，Ella陳嘉樺、潘君侖、林玟誼、邱永騰，四位擁有不同專業的醫師，因理念契合留下，進而成為好友，在逆境中相互扶持與努力。

Ella陳嘉樺對這次的合作表示相當開心，「每個人都有符合角色的性格，跟他們一起演戲很輕鬆愉快。」李維維擔綱演出護理長，以及梁以辰、陳天仁兩位護理師，與醫師們一起守護地方。李維維一改螢幕形象，演出個性直來直往的仁泰醫院護理長吳珮菁一角，對上她無懼權威，認為對的事情就會勇敢發聲；對下屬嚴厲，但其實非常關心每個人。李維維表示角色性格沒有特別準備，「因為我本來就是情緒外顯型的人，有什麼都會表達出來，雖然拍攝時經常生氣，但私底下跟大家相處得非常愉快。」

拍攝前她向真正的醫院督導長取經，「我覺得自己已經很兇了，但他們竟然覺得需要更兇一點，原來醫院督導長這個職位是護理師或醫師都會害怕的。」李維維認真參與前期的醫護課程，為角色做足準備，她透露：「比較難的部分是醫院常有緊急狀況，所以講話要很快、很準，有時候會卡住，另外像推病床其實很需要技巧，實際參與後才發現原來不是那麼簡單。」

潘君侖挑戰戲劇處女作，飾演為人溫暖、做任何事都全力以赴的一般外科醫師程俊堯。潘君侖印象深刻接到角色時剛好碰上疫情嚴峻時期，「因此沒辦法去醫院觀察實習，後來劇組安排醫療課程時我正好確診，只能請經紀人幫忙錄教學影片在家努力研讀，也看了很多醫療劇來想像揣摩治療和手術的樣子，最難的是記醫療專業名詞和英文名稱。」

開拍後他找真實醫師一對一教學增強「醫術」，「學了插管、縫合、CPR，而且用豬皮練習縫合技術和電燒。」潘君侖坦言角色個性和自己滿像，「很拚、很正面、很節省，很不會追女生。」戲中有許多對手戲的Ella陳嘉樺則表示：「潘君侖的角色很適合他，一切都很新鮮，也很認真有活力。至於程俊堯追女生的功力，真的只有一個『慘』字。」

林玟誼飾演外型亮麗、性格活潑的婦產科醫師林曉琪，還是個超級「顏控」。林玟誼表示：「曉琪是面對朋友講話比較直接的人，加上她滿感性的，即使成為醫師這麼多年，面對病患還是有很強的同理心，常常會偷掉眼淚，我覺得這部戲可以讓大家看到醫師們比較不同的一面。」

仁泰醫院四位醫師戲裡戲外互動自然，林玟誼直說：「Ella姐私底下非常喜歡唱歌，從化妝開始甚至有時候在拍戲現場都可以聽到她的Live歌聲，對於身為歌迷的我來說，簡直是太幸福了！」第一印象最有反差的是潘君侖，「一開始覺得他應該是很活潑的人，拍戲現場卻拘謹地不太跟我們聊天，後來才知道他是第一次演戲，醫生的角色對他來說壓力很大，熟了之後他就是個很愛笑的小屁孩，而且也很人來瘋。」

邱永騰飾演個性樂觀、富有正義感的小兒科醫師岳英傑，經常在劇中與林玟誼鬥嘴，看似粗獷的外表下有著溫暖的能量。邱永騰分享：「英傑其實家境不錯，他在一個很規矩的環境下長大，可能從小服裝儀容都要很整潔，來到醫院後他找到了自由之地，衣著穿搭相對大膽，想好好地做自己，不過這跟我本人滿不同的，也是一大挑戰。」

首次參與醫療劇演出，他興奮表示：「開拍前受訓學了很多急救相關技術、認識外科醫師使用的器械等，其實跟我想像的差不多，因為本來就對EMT（緊急救護技術員）很有興趣，也很喜歡野營、爬山，我覺得學習一些急救課程對我也很有幫助。」拍完這部戲最大的感觸是，「醫師真的不是常人能做的，要承受的壓力跟責任其實非常大！」

《生命捕手》劇情講述一群不管是在體制內外都奮不顧身拯救病人的嘉義地方醫生，緊張熱血的醫療救護背後，充滿著人情與信念。全劇眾星雲集，實力派演出陣容集結王識賢、Ella陳嘉樺、柯叔元、李維維、潘君侖、林玟誼、梁以辰、陳天仁、邱永騰等人，更多精彩卡司接力公布。11月26日起每周日晚間8點東森戲劇台、公視＋首播;當晚10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架，全劇共30集。