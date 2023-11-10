六福村動物園的東非狒狒今年3月從六福村逃脫後，被林姓獵人開槍打死，桃園地檢署調查，認定林姓獵人是依桃園市農業局徐姓技工指示開槍，依法將徐姓技士起訴，因第1時間誤傳是竹縣農業局人員指示開槍被起訴，新竹縣府立即澄清為不實資訊，竹縣府無人因此案遭起訴。

六福村東非狒狒今年3月不明原因離開園區大逃亡，一路從平鎮、楊梅、新屋到最後抵達富岡，引發民眾熱烈關注，桃園市農業局甚至組成「桃園市抓狒戰情室」，狒狒在當月27日受困民宅被包位後，遭到林姓獵人射擊一槍斃命。

林姓獵人當天接獲新竹縣政府農業處詢問支援圍捕，於是自發性加入圍捕，根據林姓獵人供稱是接獲徐姓技工指示他「直接開槍射狒狒」，後來又有人補上「一槍幹掉牠」這句，他才開槍，導致狒狒死亡。

檢察官認為，獵人聽從官員指示，打死狒狒屬於過失，而《野生動物保育法》獵殺相關條文不處罰過失犯，因此不起訴。徐男否認指示獵人開槍，也稱不知道獵人帶的槍枝是有殺傷力的獵槍，也稱具備緊急避難情事。

消息第1時間傳出時，徐姓技工被誤以為是新竹縣農業局處人員，應為桃園市農業局技工，讓新竹縣府立即發聲明澄清，指出「竹縣農業局人員指示開槍被起訴」一案，經查證為不實資訊，竹縣府並無人員因此案遭起訴。