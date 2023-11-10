新北市市議會今（10）日下午將進行2024年度總預算報告，下午3時主席、議長蔣根煌宣布開會後，藍綠隨即展開攻防。民進黨要求侯友宜在明年選後，赴議會補充施政報告以及總預算報告，國民黨則反諷，賴清德擔任台南市長期間，2百多天沒進議會，甚至薪水照領，2人高度高下立判。

會議開始後，由民進黨團總召鄭宇恩率先發言，她向蔣根煌要求裁示，明年選舉後，侯友宜須赴議會補充施政報告以及總預算報告，因為新北市明年度總預算高達2131億，為史上最高，難道都不用市長就可以三讀通過，這樣新北市府錢怎麼花，要如何監督？

對於鄭宇恩的要求，蔣根煌認為，侯友宜依法請假，目前在請假期間，無法強制侯赴議會報告，因此並未裁示；另外，藍綠雙方分別準備賴清德、侯友宜人形立牌放置質詢台，蔣根煌則是希望雙方都能將立牌移走，以便議事進行。

國民黨議員林國春則對於綠營的要求提出反諷，他指出賴清德擔任台南市長期間，不但2百多天沒進議會，總預算也沒有問題，而且他薪水也照領，反觀侯友宜不但依法請假，也沒有支薪，2人的高度差別顯而易見。