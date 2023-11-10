聯合國今天一份針對以哈戰爭可能長期衝擊加薩與約旦河西岸的報告示警，指這場衝突帶來的社會經濟「震撼」恐使數十萬巴勒斯坦人陷入貧困，發展倒退十多年。

法新社報導，根據聯合國開發計畫署（UNDP）估計，在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）進行一個月的猛烈轟炸後，巴勒斯坦土地內的貧窮率料將從26.7%飆升至31.9%。

這代表將再添25萬5000名貧困人口。戰前巴勒斯坦土地境內的貧困人口就已接近150萬。

據報告指出，若戰事多延燒一個月，貧困比率將飆升至35.8%；若多延燒兩個月，比率將升至38.8%。

巴勒斯坦土地境內的國內生產毛額（GDP）成長，預計將比戰前下降4.2%至12.2%，即損失8.57億至25億美元之間，幅度大小端視戰爭持續時間長短。

聯合國開發計畫署表示，巴勒斯坦失業率預計也將由戰前的24.7%，再增加5至13個百分點。

由於貨物流通受限，加上巴勒斯坦人無法進入以色列工作，估計加薩走廊已失去18萬2000個工作機會，約旦河西岸則失去20萬8000個。

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）告訴法新社：「我們必須體認到，當前衝突所導致的後果，實際上就是一場今後好幾年的發展危機。」

在加薩走廊，目前至少有45%的房屋被毀或受損，且商業與農業用地也遭破壞。

施泰納說：「在我們最保守的估計，這場衝突可能會使當地（巴勒斯坦領土）的發展倒退十多年。」