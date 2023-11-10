美墨邊界圍牆將繼續興建已經引發熱議，爭取美國共和黨總統提名的參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）進一步建議美國和加拿大邊界也應該築起高牆。這個說法惹來加拿大人不悅，不少專家說很荒謬。

38歲的拉馬斯瓦米8日於邁阿密舉行的初選辯論中說，去年有大量芬太尼跨境「殺死了300萬美國人」，他呼籲透過建造巨大的圍牆來防堵毒品跨境走私。

根據美國海關和邊境保護局的數據，2023財年，美加邊境地區查獲2磅（0.9公斤）芬太尼，僅占緝獲總量2萬7000磅的0.0074%。相較於美國和墨西哥邊境查獲的2萬6718磅（1萬2119公斤）芬太尼，實在大巫見小巫。

如果比較偷渡情況，數據顯示，2023財年，美國和加拿大邊界約查獲不到19萬名企圖越境者，而美墨邊界則查獲247萬人次。

拉馬斯瓦米不是隨口丟出這個想法，上個月他在社群媒體上就拍攝一系列影片和貼文批評美加邊界毫無阻礙。

加拿大魁北克大學美加關係專家蓋農（Frederick Gagnon）對拉馬斯瓦米的提議感到好笑，他說：「南北兩個邊界無法相提並論。」

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）美國和加拿大外交政策教授艾丁格（Aaron Ettinger）也說拉馬斯瓦米的提議荒謬，純粹政治操作。「從政治角度來看，這可能是吸引紐約州北部、佛蒙特州、東北部或草原上農村右翼選民的好方法，選民可能會想『這個人對我們的邊界感興趣』。」

拉馬斯瓦米不是第一個在共和黨總統提名戰中提出在加拿大邊界建造圍牆的參選人。時任威斯康辛州州長華克（Scott Walker）曾在2016年競選中提到這個想法，當時遭到同黨人士嘲笑。時任加拿大駐美大使多爾（Gary Doer）也諷刺沃克，說他這位五大湖區的威斯康辛州州長應該非常了解那片水域，如何能在巨大的自然土地上建造一堵牆呢？

美國和加拿大有著世界上最長的不設防邊界，總長度達到8893公里。漫長的邊界有大片的森林、平原、湖泊和山區。

但美國共和黨內有一群人就喜歡拿加拿大邊界做文章。

今年2月，一群眾議院共和黨人成立了北部邊界安全核心小組（Northern Border Security Caucus），主席是賓州共和黨眾議員凱利（Mike Kelly）。他上星期在眾議院上提到恐怖分子輕易能跨越美加邊界。「在南部邊界，你還得過河，而在北部邊界，你只需邁出步伐。沒有界限、沒有圍欄，什麼也沒有，完全無人看守。」

出生於加拿大的美國未來邊界聯盟（Future Borders Coalition）執行總監道森（Laura Dawson）批評美國一些議員缺乏對邊界問題的專業知識。她強調加強科技和資訊共享更重要，才能更清楚瞭解誰在過境以及在哪裡過境。

加拿大亞伯達省前省長肯尼（Jason Kenney）曾擔任聯邦公民移民部長和國防部長，他說：「從未聽過任何美國國安官員或專家建議築起美加圍牆，因為浪費資源、毫無效果。」

肯尼說，論起邊境安全，反而是更多來自美國的毒品、槍枝和非法移民進入加拿大，加美需要攜手合作確保邊境安全，但築牆絕對不是可行的方法。