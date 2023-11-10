英國國防部今天表示，由英國主導的烏克蘭武裝部隊訓練計畫迄今已完訓包含女性在內逾3萬名新兵，較預定時程提前達標。此外，加入訓練烏軍的國家陣容擴大，新增羅馬尼亞。

除了英國，目前參與Operation Interflex協訓烏軍的國家有加拿大、紐西蘭、挪威、丹麥、芬蘭、瑞典、立陶宛、荷蘭、澳洲、羅馬尼亞。

Operation Interflex主要訓練軍事經驗有限或毫無經驗的烏克蘭志願者，但也納入協助具實戰經驗者提升專業能力、培訓教官的課程，執行地點在英國境內。

官方統計顯示，參加Operation Interflex的烏克蘭志願者年齡層跨越18至59歲，其中僅約11%具程度不等的軍事經驗。志願者平均年齡為32至33歲。

計畫原定至2024年初累計完訓3萬新兵，如今完訓人數不僅提前達標、更超越原定目標。

英國國防部指出，Operation Interflex是第二次世界大戰以來，在英國境內執行的最大規模志願者軍事訓練計畫。

Operation Interflex去年夏季啟動。去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭之前，英國曾在烏克蘭境內執行Operation Orbital軍事訓練計畫，以回應俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）、非法軍事占領烏東。Operation Orbital自2015年起實施，在去年2月戰爭爆發前幾天中斷。

英國國防部指出，若計入Operation Orbital的完訓人數，自2014年俄羅斯開始侵略烏克蘭以來，英國已協訓超過5萬2000名烏克蘭武裝部隊成員。

英國國防部表示，Operation Interflex的課程設計隨烏克蘭戰場需求變化調整，目標不僅是讓可能毫無軍事經驗的志願者在戰場上存活，更要他們能在前線「有效作戰」。

基礎課程每次為期至少5週，受訓者需在短時間內掌握武器操作、各式作戰技法、戰場急救、巡邏戰術、武裝衝突國際法等，每天受訓時間往往超過12個小時。

除了由陸軍主導的Operation Interflex，英國近一年也向烏克蘭提供其他軍種及專業領域的訓練與「技能升級」，包括海軍陸戰隊兩棲作戰、海軍水下無人機操作、陸上地雷與未爆彈清除、野戰工程、戰場緊急醫療處置，甚至隨軍宗教服務。

烏克蘭武裝部隊參謀總部軍事準則與訓練部門主任塔蘭（Oleksii Taran）少將指出，Operation Interflex將烏克蘭的實戰經驗以及各國的專業能力和軍事準則納入考量，且在後勤、物資和技術層面的縝密規劃有助確保達成目標，包括以最高標準為新兵提供綜合基本軍事訓練，同時培訓烏克蘭教官及中階指揮官。

塔蘭提到，無論性別，成功結訓的烏克蘭武裝部隊成員作戰能力及韌性都顯著提升。英國及其他夥伴國家透過Operation Interflex協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，貢獻令人印象深刻。

英國國防部指出，俄羅斯至今已丟失超過50%自去年2月以來曾非法占領的烏克蘭領土。