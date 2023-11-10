歌手沈文程今（10日）擔任藥局一日店長，談到今年6月被傳「因釣魚落海身亡」的烏龍死訊，直呼「我真的要昏倒！我那天收到訊息時，想說這世界怎麼了，我只是在溪邊，怎麼變成落海，那天馬上拍影片上傳報平安」，他也開玩笑說，一上傳就有好幾個萬按讚數耶。

他還原當時的情況，表示某天練完團跑去大甲溪邊釣魚喝咖啡，要撿東西時，不小心掉到水裡，導致左手無名指骨折，「我隔一個週末到花蓮釣魚，釣到一半就接到電話說『你是沈文程嗎？你還在喔？』，我只是去溪邊，怎麼會變成落海了」。談到未來的計畫，熱愛釣魚的他表示現在幾乎世界各地都已經去過，現在最想去的是南美洲的亞馬遜河。

他日前坦言跟前妻在2000年簽字離婚，現在對於感情一事不強求也沒有慾望，「我每天都在想要去哪邊釣魚，釣魚時又在想晚上要用電子鍋煮什麼，已經習慣這樣的生活，沒有想過交女友那件事。現在人生只有4個目標：音樂、釣魚、心靈（念經）、大自然」。