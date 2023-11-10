麥漢堡首度引進智慧打酒牆，限時來店消費餐點就送等價智慧取酒卡儲值金。（金色三麥提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

餐飲市場在疫後表現持續旺，金色三麥集團看好市場前景，打造全新品牌「麥漢堡（SUNMAI BURGER）」力拚獨特性，今（10日）在新莊宏匯廣場開幕，並砸下百萬引進全台首座「智慧打酒牆」，打破市場慣例，採以量計價讓消費方式更彈性、更貼近每位客人當下飲用需求；另也主打使用釀酒麥渣研發獨家漢堡麵包。慶祝首間「麥漢堡」進駐新莊宏匯廣場，10日至12日下午2點起，及13日至16日營業時段，來店消費餐點即送等價智慧取酒卡儲值金。新莊宏匯廣場會員凡是在11月10日至12日上午11時至下午1時之間入場，只要付11元，就能享全店內用酒水飲品「1小時無限喝」優惠。

消費者透過智慧打酒牆免等候，即可透過智慧取酒卡輕鬆自助打酒，並以量計價。（朱世凱攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「麥漢堡」除了40席內用座位外，將用餐空間延伸至戶外露天座位區，呼應綠意公園的悠閒氛圍。此外，金色三麥世界釀造冠軍團隊精心研發16款on tap啤酒、調酒和無酒精飲品，消費者透過智慧打酒牆免等候，即可透過智慧取酒卡輕鬆自助打酒，並以量計價。同時供應多款獨家酒款，有以冷泡技法釋放啤酒花熱帶果香，酒體超輕盈爽口，絕配薯條的「薯條拉格」；還有香氣融合焦糖麥芽與烏梅，酸甜解膩的「烏梅啤酒」；而全店啤酒最高酒精度10％的「極濃 IPA」，則是以冷萃啤酒花噴發繽紛果香，並且運用發酵技術達到「零糖質」。

除了啤酒和調酒，「麥漢堡」也推多款獨家無酒精飲品，包括「氣泡黑咖啡」、「薄荷咖啡」、「啤酒花氣泡水」等。金色三麥集團積極實踐啤酒減廢循環應用，繼去年推出SUNMAI BAR PARK2店限定的寵物麥渣餅乾，看準其豐富營養價值，添加在全新品牌「麥漢堡」的漢堡麵包中，創造扎實有嚼勁的口感，越嚼越香。

金色三麥「鮮酥雞麥漢堡」展現主廚獨門酥炸技巧，花椒香麻繚繞唇舌間，交疊上滑順微酸的自製荷蘭醬，收尾清新不膩口。（金色三麥提供／朱世凱台北傳真）

金色三麥「麥漢堡」開幕推出7款不同口味漢堡，「鮮酥雞麥漢堡」展現主廚獨門酥炸技巧，外皮酥脆，花椒香麻繚繞唇舌間，交疊上滑順微酸的自製荷蘭醬，收尾清新不膩口。金色三麥執行長葉冠廷特別為低碳水飲食者設計「BIG Q麥漢堡」，使用排餐級原塊牛肉製作無麵包的雙層牛肉堡，特製麻辣牛肉醬展現經典麻辣鍋的香濃，雙重肉感爆發的豐厚肉汁讓人大呼過癮。針對近年崛起的彈性蔬食者，「麥漢堡」也提供奶蛋素「蔬醒蛋麥漢堡（早午餐時段限定）」、「蔬食蝦麥漢堡」。

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