台灣線上零售業龍頭momo富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，富邦媒112年10月合併營收約79.4億元，年增3.09%，創歷年同月新高，富邦媒表示，10月營運亮點，其一來自momo專櫃美妝週年慶助攻，活動集結超過3,000大知名美妝品牌、破10萬件人氣商品優惠陣容，推升專櫃保養品的買氣；解封後餐飲商機續熱，加上年末聚餐需求的預期心理，momo與餐飲飯店品牌攜手推出活動受到消費者青睞，帶動連鎖餐廳、五星飯店與連鎖速食票券的銷售；而iPhone 15熱潮持續延燒，也有不錯的銷售表現。

富邦媒112年前3季合併營收達764.1億元，年增6.7%，為歷年同期新高，營業利益30.1億元，營業利益率3.9%，歸屬於母公司業主稅後純益達24.8億元，每股盈餘10.32元，年增2.8%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為7.6%，累計今年1至10月合併營收約843.5億元，較去年同期成長6.3%，亦是歷年同期新高。

搶攻電商下半年重頭戲雙11，momo《雙11超狂購物節》活熱展開中，隨著11月11日到來，活動將再掀第二波優惠高峰，富邦媒表示，第4季為零售業旺季，雙11強勢開跑助攻，有望為營運添柴火。