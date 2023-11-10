敦泰第三季營收39.58億元，季增加15.6%、年增加51.8%；單季淨利1.24億元，季增加21.1%、年增加104.5%；每股稅後淨利0.61元，有部分貢獻來自於業外收入。單季毛利率19.6%，季減少0.9個百分點、年增加104個百分點。

隨著新產品陸續導入品牌客戶，敦泰第三季出貨和營收均相較第二季成長，惟毛利率因中低階產品價格競爭持續，故季度下滑0.9個百分點。

敦泰表示，目前嗅到智慧型手機市場已經回溫，加上AMOLED面板廠由大陸出貨比重增加，可望同時拉抬第四季IDC(TDDI)、AMOLED觸控IC。平板部分，隨著市場回溫，終端客戶出現回補，第四季平板拉貨力道優於過去幾季，加上有陸系、韓系等客戶導入商用平板，目前敦泰也已經取得訂單，將貢獻第四季營收，目前敦泰平板導入的產品以IDC為主。

車用領域上，敦泰布局車用IDC以久，穩定出貨已經超過1500萬顆，特別是早期產品在大陸市場獲得量產後，新一代產品大幅提升IC性能，除既有客戶外，更積極導入國際一線大廠，持續扮演敦泰重要營運動能。

整體來說，敦泰預計第四季營運會優於第三季，且毛利率也會優於第三季。