凱基優選高股息30(00915)經理人顏良宇表示，總經面來看，台灣10月製造業PMI為47.1，雖較上月小幅下滑，但從趨勢上來看呈現逐漸好轉，且存貨持續改善，9月出口金額年增率由負轉正，第四季有望重回成長軌道。產業面來看，長期來看次產業中的PCB及伺服器ODM族群成長性較大，非蘋手機陣營出貨量年增率自10月起改善，台股本益比與本淨比雖然皆位於近10年均值之上，評價偏高，不過2023年台股企業獲利顯示最壞狀況可能已過，市場預期2024年企業獲利可樂觀看待，AI發展趨勢可望為供應鏈帶來實質獲利下，第四季指數研判震盪偏多，建議分批佈局具實質獲利支撐的標的。

展望後市，顏良宇指出，隨著美國聯準會再度放鷹，市場情緒也持續受到影響，高股息ETF擁有一籃子持股分散風險，具備篩選機制選出兼顧獲利成長與配息能力的成分股，並納入股息指標調整權重放大優質成分股貢獻效益，不失為因應震盪向上行情的投資優選，建議採取定期定額或伺機分批布局提升投資效率，亦可將股息收入持續投入以收複利之效。