馬英九呼籲「全民調」 國民黨定調：德國模式為底線

馬英九基金會執行長蕭旭岑今代表前總統馬英九，呼籲藍白合在決定總統正副人選上，應要「全民調」。國民黨下午召開記者會，定調德國式民調為底線，他們強調，國民黨負責任的提出了包含個人與團隊的全民調，就是希望以團隊的精神出發，而非個人主義，打團隊戰實現政黨輪替，以杜絕民主獨大與獨裁，打造第三波民主改革。

國民黨發言人楊智伃表示，藍白合初衷就是要符合六成民意的期待，希望能政黨輪替，因為民進黨七年以來做了太多讓大家看不下去，但也無法阻止的各種事情，期待能組成聯合政府，透過藍白合杜絕民主獨大、民主獨裁的現況。

楊智伃強調，國民黨提出各種的方案，都是為了未來聯合政府要如何的組成、要如何創造第三波民主改革，而形成聯合政府的概念。她強調，這些方案都是以團隊的精神出發，是為了聯合政府、為了杜絕民主獨裁、為了團隊而打團隊戰，而非個人主義，「一個人可以走的快，一群人走的遠」，希望透過團隊精神，在未來有更多元的社會價值跟聲音，能夠進入這個聯合政府中。

楊智伃指出，不管是立院或各縣市首長，國民黨有非常多的後盾加入這個團隊，期望大家一起為台灣的未來找出一個更好的方案、更好的方式。她呼籲，不管是民眾黨柯主席，或所謂的民眾黨主戰派，這些「戰狼小姐姐」，柯文哲主席曾說，我們不要讓政黨利益超越國家的利益，不要讓短期利益超越長期的利益，不要讓少數人的利益超越多數人的權益。而國民黨提出的藍白合方案，或希望達成的聯合政府、政黨輪替，都是秉持着這樣的精神。

楊智伃再舉柯主席曾經講過，執政或選舉都是改變政治文化的社會運動，因此，國民黨不斷用誠心、耐心、同理心，期待能一起打造第三波民主改革，讓這次選舉成為台灣民主再進步的一個契機。

國家政策研究基金會副執行長凌濤指出，他呼籲這些戰狼小姐姐們應該好好想一想，自己要當參與歷史時刻的關鍵幕僚，還是要當只是關乎短期政治利益的罪魁禍首？但戰狼小姐姐們完全沒有收斂的態度。

凌濤表示，這次的台灣第三波民主化，是台灣第一次兩個獨立的政黨要進行聯盟與合作，要進行聯合政府的政治工程，因此，國民黨負責任的提出了包含個人與團隊的全民調。他舉例指出，在棒球場上不可能只有一名投手投球，而沒有捕手，沒有一、二、三壘手，需要整體團隊的調度支援以取得獲勝。這是國民黨全民調一再強調個人與團隊精神都要納入的原因。

凌濤說，非常遺憾的是，戰狼小姐姐們身為台灣民眾黨的發言人，竟然針對自家政黨的民調沒有信心，擔心自己在50％的政黨民調輸掉。他認為，過去四年，台灣民眾黨不是一直對外講他們自外於藍綠，自己是民眾最好的選擇？如今推出50％的政黨民調，竟然對自家政黨的形象沒有信心，那未來如何說服民眾支持民眾黨的政黨票呢？

「這些戰狼小姐姐們是不是只想到自己？」凌濤提到，這次國民黨希望藍白合作，就是想推進聯合政府，將台灣民主化推進到下一頁，希望我們的執政能夠獲得六成民意的期待。但近期民眾黨主戰派對外的發言，令人質疑，是不是這些主戰派擔心只有柯文哲當選上，才能一人得道、雞犬升天呢？他強調，這樣的想法完全就是助長民主獨裁。

凌濤並指出，這些主戰派講說他們是出來分糖，但國民黨推進藍白合，就是希望推進聯合政府的理念與價值，國民黨從縣市首長到縣市議員，所有民意代表都受到了民意的肯定，所以他們不需要分糖，真正需要分糖的可能是這些主戰派。

凌濤強調，他們希望的不是分糖，而是希望把餅做大，希望在這推進台灣民主化的關鍵時刻，能獲得全民支持，但若這些主戰派只想到自己，只想到分糖，沒有想要把餅做大，就不難想象為什麼這麼多天來，他們對外都是戰狼的姿態，完完全全不留空間，是不是這些台灣民眾黨的主戰派非常不希望看到藍白真正成型？是不是這些「戰狼小姐姐們」根本希望看到藍白破局？他呼籲柯文哲，看到旁邊這些主戰派的所做所為，並不符合柯主席與國民黨「政黨協商」的四大共識，也就是藍白合的政策理念與價值的最大精神。

針對馬英九呼籲全民調一事，凌濤說，基本上國民黨提出的德國制也就是全民調，「全部都是以民調方式進行」，而且兼顧個人跟政黨，整體團隊的合作，是最好的制度，國民黨尊重馬英九的說法，也尊重各界對於整體方案的意見。他表示，現在看起來民眾黨針對投票的方案，有各種不同的想像，希望堅持全民調，那他們從善如流，就走全民調，但認為在整個聯合政府的理念，應該要包含個人跟團隊的評量。

媒體詢問，兩黨就民調上仍無共識，國民黨與民眾黨兩黨主席還會進行溝通？凌濤表示，他非常懷疑台灣民眾黨主戰派是不是代表柯文哲主席的意見？他們希望看到的是採取全民調的過程，過程中，侯柯、柯侯在上次協商時，就是大家有共同的方向，這兩個人一定要在同一個組合上來討論，這是基本的基調，希望相關討論也會在這樣基調之下來進行。

至於民眾黨表示已經退讓三次？凌濤指出，這些主戰派對外講說他們已經退讓三次，但他打一個非常大的問號，到底是退讓三次？還是變了三次回到原點？台灣民眾黨推出的第一個方案，堅持全民調，中間變了一次，不堅持全民調；今天又把全民調拿出來，堅持全民調，大家看到的是變了三次。而國民黨從民主初選，一路提出了日、德方案，而現在的方案就是包含個人跟政黨的全民調。

凌濤強調，這些主戰派在怕什麼？民眾黨一再說自外於藍綠，其形象可以獲得民眾的支持？如果這說法為真，那不需要擔心跟國民黨比政黨民調，他呼籲，最後關鍵時刻剩下沒幾天，大家有共識的全民調，就採用非常科學理性的方式，共同考量個人跟團隊的精神，這才是全民希望看到藍白合能夠往前走最重要的一步。