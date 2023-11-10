藍白合未有進展，前總統馬英九今(10日)上午拋出「侯柯配」、「柯侯配」以全民調決勝後，前高雄市長韓國瑜下午也在臉書發文表達高度贊同。而韓的貼文曝光短短半小時，已湧入超過550則留言，其中，台北市議員、立委參選人徐巧芯稍早也現身留言，「我選擇相信韓市長的判斷」。

韓國瑜在臉書指出，「合則兩利、分則兩害」，是再明顯不過的事實，真正想贏的同志夥伴，應該真確地面對現實、突破設限、共創勝利。他並呼求兩黨主事者，採納馬前總統的籲請，相信全民調能夠為我們提出一個具有「全民」基礎的勝選組合。

韓國瑜的貼文曝光後，截至15時40分，僅半小時的時間，已獲近5000個按讚數、破550則留言，不少藍營的人也都現身留言，像是國民黨前台北市議員、立委參選人羅智強說「我選擇相信馬英九總統和韓國瑜市長的判斷，政黨一定要輪替，沒有比這件事，更重要的事情」、立委參選人李明璇說「我們必須跟人民站在一起，勇敢為民發聲是真正的路」、前立委張顯耀留言「多數人民期待政黨輪替，儘速排除藍白合作障礙」。

另外還有不少網友則是留言，「認同！」「不要在拖了。快失去耐心了」、「力挺，莫忘世上苦人多」、「只等那信號一響」、「我們在等一支穿雲箭」、「感謝韓市長說出中間選民的心聲」。