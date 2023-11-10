大巨蛋18日將舉行公開測試賽，並於10日中午12時開放民眾透過網路取票。不過開放後不到2分鐘，1.3萬張門票隨即被搶光，而網路上也隨即出現黃牛票業者兜售，免費索取的門票卻被兜售至600元以上，甚至還有人喊出上萬元的售價，引發各界議論。對此台北市長蔣萬安也隨即予以譴責，並表示已經要求北市警局即刻追查、依法嚴辦，也希望全民都可以抵制這樣惡劣的行為。

蔣萬安10日下午出席2023台北設計獎前接受媒體訪問，被問到大巨蛋測試賽門票被搶光，網路上出現大量黃牛票一事，蔣萬安直言，中午得知有黃牛票的情況後，隨即要求北市警察局追查，並且依法嚴辦。

「嚴厲譴責這些不肖人士，利用機會販售黃牛票的惡劣行為。」蔣萬安說，希望全民可以一起抵制這種惡劣行為，且如果有發現有其他人利用任何方式販售，即刻將資訊提供給警方，「我們一定即刻追查，依法嚴辦。」

北市警局表示，已經成立網蒐小組，積極查緝；若接獲檢舉或有人告發兜售免費票券，不排除可依違反社會秩序維護法調查，並移送法院裁處。