資產管理公司除在攤位附近擺放紐澤西護欄，還向派出所檢舉稱攤販占用土地。（高鈞麟攝）

勝利市場攤商掛上白布條，盼能與資產管理公司協商，不希望攤位遭強拆。（高鈞麟攝）

新北市中和勝利市場攤商1987年起向地主承租土地，當作攤位使用，2002年再以35萬至70萬元不等價格，買下永久使用權。今年7月，某資產管理公司購得攤商使用的部分土地，無預警索要每月1.2萬租金，否則將於12日強拆攤位。攤商希望能購下土地或付「合理」租金，但「新地主」置之不理，攤商不惜走法律途徑，替自己爭回權益。

黃姓攤商表示，早在1987年，母親向勝利市場地主承租攤位賣牛肉，直到2002年，母親花費35萬元，向地主購得「永久使用權」，陸續再有12家攤商跟進，未來無須再繳納租金，多年來相安無事。

今年7月，某資產管理公司購得12家攤商所使用的9分之1土地，要求攤商按月支付1萬2千元租金。黃姓攤商說，聽聞後，覺得非常不合理，畢竟當年已花錢取得永久使用權，不解為何如今還要再付租金。

攤商們多次與資產公司溝通，但未獲得結果，黃姓攤商說，對方除在攤位附近擺放紐澤西護欄，還向派出所檢舉稱攤販占用土地。警方獲報，已於市場內張貼「占用道路障礙物清除通知書」，限期於12日改善，不然依《道路交通管理處罰條例》，將占用物依廢棄物處理。

黃姓攤商說，攤位是賴以維生的工具，如果被拆除，將何以維生？目前真是求助無門。希望能與資產公司協調，花錢購買對方土地持分，或以「合理」租金承租，但對方相應不理。

黃姓攤商說，若攤位真的被強拆，不排除再抗爭，甚至與對方對簿公堂，讓法律來判決公道。

對此，記者致電資產管理公司，當聽到記者身分後，隨即掛斷電話，數度回撥，始終未接聽，因此暫時無法得到回應。