炎亞綸和宥勝先前捲入MeToo風波，日前兩人在同一天被士林地檢署和台北地檢署起訴，兩人的案情不同，涉及罪名也不同，未來若進入法庭，誰坐牢機會比較高？對此，律師蘇文俊剖析，炎亞綸是違反《兒少性剝削條例》條例，現在能拚的是緩刑，但他聲明質疑耀樂，看起來很難和解，宥勝的部分，被害人沒有要提告，由檢察官依法提公訴，宥勝還是很有可能全身而退，無罪收場，而炎亞綸恐將面臨牢獄之災。

蘇文俊律師稍早在臉書發文，表示炎亞綸和宥勝被起訴後態度大不相同，炎亞綸在聲明中著重於感謝檢察官還他清白，也就是被告強制性交部分不起訴，被起訴的部分卻沒多說，蘇文俊律師認為，炎亞綸相較於消息剛爆發時公關操作成功，最新的發文堪稱災難，而且還是直接撞火車的那種。

蘇文俊律師剖析宥勝和炎亞綸各自官司案情。（圖／翻攝自蘇文俊律師臉書）

蘇文俊律師指出，他先前就預言炎亞綸關於《兒少性剝削條例》條例的部分應該會有問題，因為檢察官只要有超過50%的確信犯罪，就可能可能會起訴，而他被起訴的罪名，最低刑度是6個月，沒有易科罰金空間，能賭的只有緩刑，未料炎亞綸發出的聲明惹怒被害人，導致和解的可能性大幅降低。

然而宥勝方面，雖然他被起訴強制猥褻罪，屬於公訴罪，由檢察官依法提出公訴，而據知被害人有還原過程，但都表達了沒有提告意願，因此蘇文俊律師認為，宥勝的案子可能會以和解、緩刑收場，炎亞綸被判刑的機會比較大，但沒有判決是能夠百分之百被預料中的，只能繼續看下去。

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