「一個人跑步你可以跑很快；但是跟著一群人跑，你可以走得又長又遠」愛笑的長腿美女CEO黃怡珮從跑馬拉松中悟出她的企業經營哲學。目前擁有20多個櫃位和門市，成就台灣前三大寢具王國「格蕾寢飾」，讓人很難想像她的創業金竟然只有15萬元！

「格蕾寢飾」美女CEO黃怡珮影音訪談全紀錄

「我覺得人生最大的冒險，就是你不敢冒險」黃怡珮2006年研究所畢業後，用每個月5千元的價格向學長租了辦公室裡的一處小隔間，一張辦公桌擺2部電腦，一個人開始做起網路代理。搭上電商崛起的浪潮，事業日益壯大，員工也擴充到20幾人，但卻無預警地面臨代理權被收走的危機。危機也是轉機，黃怡珮轉而積極發展自有品牌，反而推動公司成長。

除此之外，她也積極學習，邊工作邊就讀台大EMBA，並加入超硬的「門外社」勇闖戈壁挑戰賽，更從此愛上馬拉松，足跡遍及海內外。黃怡珮說起自己第一次跑全馬的糗事，因為太興奮，她穿上全新的襪子鞋子去跑，結果雙腳磨出20多個水泡，3根腳趾頭還撞到烏青，她痛到邊跑邊掉眼淚，真的很想放棄，但因為同伴一路加油鼓勵，她終於花了7個小時跑到終點。她將創業比喻成馬拉松，總會遇到許多困難的關卡，但跑步幫助她學會對抗心魔，甚至帶給她人生中「最大的奇蹟」。

跑步幫助黃怡珮學會對抗心魔，甚至帶給她人生中「最大的奇蹟」。

因為輸卵管不通，醫生宣判她難以自然受孕，必須做試管嬰兒。她和醫生約定好跑完馬拉松，生理期過後就去動手術。但沒想到跑完馬拉松，月經一直沒來，她一驗才發現自己竟然懷孕了。而且她居然懷著孕跑完42K，她笑稱「孩子抓得很緊，居然沒有甩飛出去」。

黃怡珮坦承自己身兼多職，還要花時間念書和跑步，人生也經常覺得一團混亂，幾乎快被榨乾。幸好有「神隊友」丈夫的幫助，在育兒和家事上給了很大的支持。而在員工眼中，黃怡珮是個不發脾氣的好老闆，工作上很衝，也很像ChatGPT可以隨時解答員工的任何問題。「我覺得我只是幫打工人打工，協助大家去創造自己最大的價值」，黃怡珮期許員工擁抱改變、熱情學習，也鼓勵想創業的人勇敢地脫離舒適圈，有夢想就趕快去追。