中美晶旗下半導體子公司環球晶(6488)第三季的合併營收為173.8億元，營業毛利為63.6億元，營業毛利率36.6%，營業淨利為48.3億元，營業淨利率27.8%，稅後淨利55.4億元，稅後淨利率31.9%，稅後每股盈餘達12.73元，其中，中美矽晶及環球晶圓雖受終端需求較不明朗而使營收下滑，然因環球晶圓持有之Siltronic股票價格上升以及其他營運績效，使中美矽晶及環球晶圓之第三季稅後淨利率、EPS表現仍相當不俗，稅後淨利率分別達到27.8%及31.9%，雙創歷史新高、環球晶圓EPS 12.73元為歷年同期最佳、中美矽晶EPS 4.6元締造歷年同期次高紀錄！

中美矽晶今年前三季累計的合併財報結果:累計合併營收為608.2億元，年增0.3%；營業毛利211.2億元，年減12.9%；營業毛利率34.7%，年減5.3%；營業淨利155.3億元，年減21%；營業淨利率25.5%，年減6.9%；稅後淨利149.0億元，年增36.2%；稅後淨利率24.5%，年增6.5%；歸屬於母公司的稅後淨利為76億元，年增22.9%；稅後每股盈餘達12.96元，已逼近2022年全年稅後每股盈餘(14.87元)的9成！

子公司環球晶圓前三季合併營收為538.9億元，營業毛利為206.6億元，營業毛利率38.3%，營業淨利為161.4億元，營業淨利率29.9%，稅後淨利153.3億元，稅後淨利率28.4%，稅後每股盈餘達35.22元，接近2022全年稅後每股盈餘(35.31元)的輝煌紀錄。整體經營成果在現今逆風的大環境中仍表現耀眼出色，中美矽晶及環球晶圓2023年前三季合併營收、稅後淨利率、EPS皆創下歷史高峰！

在太陽能部分，中美矽晶戮力研發，高效率N Topcon產品將於2024年初邁入量產，N Topcon擁有低衰減率、低溫度係數等優勢，並具備25%的高轉換效率，有助提升太陽能發電系統的競爭力，大尺寸的M10 N Topcon有望成為中美矽晶明年首推新一代的指標產品。

除潔淨能源外，中美矽晶亦布局在半導體產業各關鍵環節，並建構具互補綜效的上下游策略聯盟，除了半導體晶圓供應商子公司環球晶圓，砷化鎵代工大廠子公司宏捷科受惠市場需求轉強，貢獻營收逐月遞增，營運暢旺。子公司台特化營收向上翻揚，第三季營收較去年同期成長達13%，且為強化對客戶供貨及備貨的服務能量，正增建特殊氣體倉庫。轉投資事業車用整流二極體大廠朋程(8255)科技於今年10月成為中美矽晶集團子公司，營收正式納入合併報表，營收及獲利表現均穩定成長，有望透過整合加速開發電動車市場貢獻集團獲利。中美矽晶另亦布局於化合物功率半導體的安傑特(SiC, GaN功率半導體元件)、碇基(GaN功率半導體元件)與美商Transphorm(GaN功率轉換產品)，以掌握市場趨勢並增加核心競爭優勢。