國民健康署最新癌症登記報告顯示，2021年胰臟癌新發生人數為3190人，首度進入國人十大癌症之列。（國健署提供）

國民健康署公布2021年癌症登記報告，胰臟癌首度進入十大癌症之列，全年新發生個案數為3190人。醫師提醒，血糖變高、體重減輕是胰臟癌早期徵兆，尤其是50歲後突然罹患糖尿病，務必有所警覺。

胰臟癌有「癌王」之稱，由於早期難發現，多數患者被診斷時已是中晚期。「時尚老佛爺」卡爾拉格斐、三大男高音之一帕華洛帝、資深演員李麗鳳、名嘴劉駿耀、新北市議員唐慧琳都因為胰臟癌離世，體育主播傅達仁則因罹患胰臟癌末期，選擇赴瑞士安樂死。

國健署最新癌症登記報告顯示，2021年胰臟癌新發生人數為3190人，較前一年增加178人，發生年齡中位數為68歲，和前一年持平。台灣胰臟醫學會理事、台大醫院一般外科主任田郁文指出，近年來胰臟癌發生人數增加，且有年輕化趨勢，55歲以下增幅較大，可能受到生活型態西化影響。

「胰臟癌早晚期治療差很多！」田郁文表示，美國資料顯示，透過篩檢找出的胰臟癌患者，約7到8成可以開刀切除，但若是等到有症狀才檢查，超過半數已經是第四期，另外3成已經不適合手術，僅有2成患者可以開刀切除。

除了透過篩檢及早發現，田郁文也提醒，血糖升高、體重減輕是胰臟癌早期警訊，尤其是50歲過後才罹患糖尿病的人，需要特別留意；如果已經壓到膽管，可能出現黃疸、延伸到背部的腹痛、急性胰臟炎，多數患者都是出現這些明顯症狀才被診斷，此時恐怕已經是中晚期。

胰臟癌目前尚無有效篩檢工具，田郁文表示，如有胰臟癌家族史，可以藉由遺傳基因檢測了解胰臟癌風險，經評估為高風險者，建議每年固定接受檢查，檢查方式包括電腦斷層、核磁共振、內視鏡和超音波等。