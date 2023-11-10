新北市議會今（10）日下午進行2024年度總預算報告，下午3時主席、議長蔣根煌宣布開會後，藍綠開始互相搶發言攻擊，針對是否撤下「佔領」質詢台的國民黨參選人侯友宜與民進黨參選人賴清德兩塊看板吵翻天。無黨籍議員蘇泓欽則要議會乾脆建議中央修法，規定參選人不得帶職參選，「這是社會亂源」。

新北市議會總預算報告甫開會30分鐘，就因為兩塊總統參選人看板「佔領」質詢台吵翻天，國民黨籍議員陳明義還建議「請無黨籍議員把兩塊看板合在一起拿下來算了」，蘇泓欽則搶發言，無奈表示「我看這樣下去又沒得開，我是講過不樂見」。

蘇泓欽說，現任民意代表與首長要去選舉，都會造成黨派互相攻擊，「是不是可以請議會拜託，民進黨團立委席次佔多數嘛，修法規定民意代表和首長要參選，要把現任職位辭掉，這樣就名正言順代理，不然一定會有別的聲音出現」。

蘇泓欽無奈表示，現在法規就是說可以帶職參選，「難道因為他做這個事情有違道德標準，就要停下所有議會行程？」，他無奈的說，他準備了很多東西要問、要爭取預算，「我看這樣下去就不用問、不用爭取了，是不是可以把法修一修，要選舉就要辭職，不要吵這個嘛」。

蘇泓欽說，帶職參選，民眾自然有決斷，「那我們就交給民意解決嘛，不然就是修法修一修嘛，這是社會亂源」，他認為，現在民進黨佔國會多半數，可以修法，建議議會向國會建議修法，讓大家繼續審預算。