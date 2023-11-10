世新大學大師講座邀請文學大師白先勇分享近期著作。（世新大學提供）

文壇大家白先勇為跨世代文壇大家，其作品深獲時下青年學子喜愛，世新大學近日邀請他到學校分享著作《悲歡離合四十年－白崇禧與蔣介石》及經典名著《台北人》，會場座無虛席，會後簽名排隊人龍更排至場外，展現超高人氣。

世新大學大師講座原本訂於兩年前舉辦，受疫情影響，延到本學期才舉行。而白先勇於近10年開始整理父親白崇禧將軍的傳記，與歷史作家廖彥博共同著輯的《悲歡離合四十年－白崇禧與蔣介石》，整理了白崇禧一生史料及《蔣介石日記》，自2020年出版以來，深獲兩岸、歐美漢學界的重視。

「我們是很尊重歷史的一個民族！」白先勇在演講時除了分享書中精采史料與珍貴照片，也談到白崇禧在228事件發生兩個禮拜之後，被派來台灣善後，所發出的第一道命令是「停止濫殺、公開審判」，拯救了很多台灣重要人士的性命，義舉雖博得民心，卻踩到當權者的地雷。

廖彥博說，「這不只是白老師的家史，而是國史」，白先勇從兒子的視角出發，更結合文學家的筆觸、史學家的高度，與他合力完成一片民國史中極其重要的拼圖，著作具有高度的歷史價值。

世新大學校長陳清河在致詞時盛讚白先勇是目前享譽國際、兩岸的文學家中，最具影響力的作家，由白先勇創作的眾多著作及改編作品，更是影響了萬千讀者及觀眾。

世新大學廣電系電影組陳姓大二生分享，她是特別為了白老師來參加講座，「透過大師講座可以認識到不一樣的白老師，希望這樣的活動越多越好。」