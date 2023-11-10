曹佑寧穿上品牌雨衣展示。（快電商提供）

曹佑寧今（10）日出席極鋒雨衣一日店長活動，他正在拍攝《星空下的黑潮島嶼》，因為飾演更生人角色理了平頭，曬黑了2、3個色階，清秀的五官更為立體清爽。日前劇組前往綠島「燕子洞」拍攝，沒想到這是當地最陰的地方，因此找不到當地臨演，還出現令人毛骨悚然的現象。

曹佑寧（中）今出席品牌一日店長活動。（快電商提供）

曹佑寧經紀人透露，燕子洞對當地人像是禁區一樣沒人敢去，一度發不到臨演。劇組進洞拍攝時，曹佑寧就立刻看到洞裡有骨頭，但認為應該只是動物骨頭，沒多想，還在洞裡吃便當。但回到飯店以後，飯店工作人員竟開始狂吐還不斷流淚說：「你們帶太多東西回來了。」讓他們聽了起雞皮疙瘩。

曹佑寧長時間在南部拍戲，面對25號即將到來的金馬紅毯主持，他得趁拍戲空檔抓緊時間準備、上網查資料做功課，他透露目前最困難也最怕出錯的是進場的介紹詞以及車商置入，「那段其實是最擔心的，因為很長，又是一開始，亮相過了其實就會比較輕鬆。」也因為時間太過緊繃，他和搭擋楊千霈只能靠Line討論注意事項，但楊千霈是三金紅毯主持老手，要他不用太過擔心。

曹佑寧坦言工作滿檔，和友王淨幾乎沒什麼時間約會，被問到如何維繫感情，他笑說就和一般情侶一樣，也沒有想過叫女友來探班。因為拍戲，小倆口確定今年聖誕節無法一起度過，但他說一定會準備禮物，至於送些什麼，曹佑寧腦立刻善盡代言人職責說：「雨衣雨衣，我上一部戲很多雨戲，發現演員很需要一件雨衣。」

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