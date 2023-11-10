新北市中和區景平路與大勇街口，昨天（9日）晚間7時許，發生一起因未禮讓救護車，遭後方追撞的嚴重車禍，當時蔡男（45歲）騎乘白色大型重機，因前方路口有救護車要經過，立即減速禮讓，沒想到後方由張男（25歲）所騎乘的藍色大型重機直接高速撞上，造成蔡男與張男還有劉女（25歲、後座乘客）當場噴飛，大型重機在該路口翻滾多圈才停下，所幸3人送醫後斗已無大礙。

據了解，當時蔡男所騎乘的大型重機，在該路口遇到緊急送醫的救護車，立即在該路口減速禮讓，而後方張男所騎乘的大型重機，當時後座載著劉女，速度很快，看到前方突然緊急煞車，來不及反應，高速撞上，導致3人因為撞擊噴飛倒地，2輛大型重機毀損嚴重。

藍色大型重機毀損嚴重。（警方提供）

白色大型重機遭撞毀損。（警方提供）

警方獲報到達，立即封路疏導交通，並協助3人送往醫院，張男左手開放性骨折、四肢擦挫傷，劉女四肢擦挫傷，而遭撞的蔡男，有胸悶狀況，手腳、背部都有受傷，經送醫後都已無大礙。經警方調查，雙方都沒有酒駕，酒測值0，而遭撞擊的蔡男並沒有駕照，依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項舉發。

中和分局呼籲，駕駛人遇救護車於行經交叉路口及紅燈，須闖越停止線時，應立即禮讓救護車通行，且車輛間務必保持適當安全距離，並隨時採取必要之安全措施，以維道路交通安全。