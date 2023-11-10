開幕現場由參展藝術團隊「她的實驗室空間集」以《飛行器時間》創作演出揭開序幕，尋沿藝術家設置的線索在展區間進行一場「游人」之旅。（劉瑋晴攝）

「移地行動NTCAM On the Move」是為新北市美術館2022年發起的開館前導計畫，透過實體的移動與串連或觀念上的詮釋，試圖帶給觀者全新的藝術視野。2023年繼之推出「游人如織」展，於今（10）日盛大開展，由館方策劃、邀請國內外11組藝術家，帶來32件包含錄像、裝置、平面等作品，即日起至2024年3月3日止，於新美館藝術街坊展出。

新北市文化局副局長于玟表示，新北市美術館雖尚未開館，但在籌備期間，每年持續推動典藏、展覽及推廣活動等各項計畫。本次展覽是開館前所推出的前導計畫展覽，期望透過反映時代議題與生活面向的當代藝術，進而折射出對社會議題的關懷。有別於去年移地行動計畫，今年主題透過疫後社會現象，觀察連結更多國際藝術家的詮釋觀點，期望激發社會大眾更多有趣的交流對話。

策展人謝豐嶸表示，新北在全球分工生產鏈扮演重要角色，在後疫情時代，如何重新定位新北在全球的角色值得探討。疫後人們為重獲移動的自由感到開心，現在的我們對於過去的移動有很多反思，不只是物理空間的移動，甚至所見所聞都是由各個因素構成。此次展覽結合「遊客／游人作為主體」、「觀看之道與地景的建構」、「奇聞軼事」、「關係性空間與共同體」4大面向，期許透過藝術家作品的觀察、敘事、提問或建構的情境安排，觸動觀者進一步思索移動的基進本質。

「游人如織」的命名靈感源自成語，寓意無數遊人就如同一塊又一塊繁密交錯的織錦，層層交疊。開幕現場由參展藝術團隊「她的實驗室空間集」以《飛行器時間》創作演出揭開序幕，尋沿藝術家設置的線索在展區間進行一場「游人」之旅，觀者可遊走於迷宮般的空間探討變動的人際關係，或與他人一起演奏詮釋共同體的樂曲。又或者見藝術家引用民間傳說、鄉野奇譚、神話故事、冷戰太空競賽敘事、好萊塢電影文本等，生產新的符號與象徵。