受惠大客戶蘋果、輝達加持，以及AI訂單需求強勁，晶圓代工龍頭台積電10月營收衝上2432億元，月增 34.8%，年增 15.7%，創下歷史新高，時隔9個月，單月營收重返2千億大關。消息曝光後，PTT股板網友討論大炸鍋，直呼「冷不防的突然史高 太恐怖了」、「太猛了!!!還好我還抱住」、「今天加空的自己小心」、「年增又創史高 這下要嘎暈空手仔了」、「空軍瑟瑟發抖」。

台積電今（10日）公告10月營收2432.03億元，月增34.8％，年增15.7％，單月改寫歷史新高。累計前10月合併營收達1.77兆元，較去年同期減少3.7％。

台積電日前在法說會上，預估第4季美元營收188億~196億美元，中間值約季增約11.1%，若以台幣兌美元匯率32元計，營收約落在6016億元~6272億元區間，但受到3奈米量產影響，毛利率估下滑至 51.5%~53.5%。總裁魏哲家強調，長期毛利率可望維持在53％水準不變。

台積電預期第4季的3奈米製程產能可望持續提升，並用於HPC和智慧手機，未來的強勁仍相當需求，估今年3奈米將貢獻全年晶圓營收的中個位數（4%~6%)百分比。

在台積電10月營收曝光後，引發PTT討論爆棚，紛紛表示「營收2000億 超狂」、「600元以下的禮物快要收走了」、「消庫存看樣子結束了」、「拉積盤，沒有GG的才要抖」、「9月匯率只和10月差1% 還能月增34%」、「還好有正二 台積大哥帶我飛」、「GG才是真AI股」、「Q3落底Q4復甦～」、「聽巴菲特買債券的我...」。

但也有網友看法不同，「結果下禮拜股價不動」、「TSM毫無反應」、「已反映」、「一堆韭菜在那high」、「還不是靠NV」、「覺得11 12月會很慘！ 星期一加空」。