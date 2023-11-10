內政部10日公布最新人口統計，今年10月死亡人數比出生人口多了3,526人，已連34個月「生不如死」，累計今年1至10月出生和死亡人數的差距已擴大至6萬人。不過，受惠社會增加人口連17個月正成長補足缺口，全國總人口小幅回升至兩年前的2,341萬人。

據統計，今年10月出生人數共1.3萬人，雖是21個月以來單月出生人數最多的月份，但死亡人數仍有1.6萬人，較上月擴大了13.6％，折合自然增加率仍為負成長，10月自然增加率-1.78‰，已連34個月「生不如死」。

內政部指出，10月出生數為13,068人，約每3.4分鐘出生一個嬰兒；10月人口死亡數為16,594人，約每2.7分鐘死亡一個人。累計今年1至10月，出生人數為112,720人、死亡人數為173,700人，差距擴大至60,980人。

不過，疫情解封後國人陸續恢復戶籍，社會增加人口從去年6月就擺脫了「入不敷出」的窘境，已連17個月正成長，10月遷入人數為73,918人，高於遷出人數62,834人，社會增加淨遷入人口數達11,084人，補足了自然增加負成長的缺口，全國總人口小幅回升至兩年前的水準2,341萬人。

另就人口結構來看，少子化、高齡化現象仍嚴峻，10月底全國幼年人口（0至14歲）比率僅11.97％；而15至64歲的工作年齡人口不及七成，約1,635萬人、占69.85％；而65歲以上老年人口數則逼近兩成，有426萬人、占18.18％。

從縣市別觀察人口結構，0至14歲人口比率最高為新竹市15.93％；15至64歲人口比率最低為台北市65.79％；65歲以上人口比率最高為嘉義縣22.22％，最低為新竹縣13.91％。

整體而言，今年10月底總人口數為23,411,858人，總戶數共9,226,306戶，均呈微幅年增，但因居住型態轉變，每戶平均人口數則下降為2.54人，戶量比去年同期減少0.02人。