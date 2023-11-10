據推估，台灣約有30多萬人正遭遇溝通上的困擾，如何讓這群人也可以和他人溝通無礙，輔助溝通系統（AAC）就是最佳的解決方案。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

據推估，台灣約有30多萬人正遭遇溝通上的困擾，如何讓這群人也可以和他人溝通無礙，輔助溝通系統（AAC）就是最佳的解決方案。腦性麻痺的阿航雖然可以理解日常對話，但受限於肌肉張力影響口腔的發音動作，所以開口發音對他來說很吃力，且多數人無法理解他在說什麼，只有跟他相處比較久的人才能明白他想表達什麼，透過AAC，讓他由別人安排他的生活，到可以學習做選擇及做決定。

多重障礙的閎閎（化名）在2歲多時來到愛智發展中心接受早療服務，沒有口語能力，因為肌肉高張的的關係也不能很好地控制自己的四肢，每次和閎閎溝通，都彷若開一場猜謎大會，透過凝視架等輔具，閎閎現在可以更有自信地和人互動。

第一社福董事長張培士表示，27年前就發覺溝通輔具的重要，當看到無法用語言表達的身心障礙朋友，在溝通輔具的幫助下也可以自己到麥當勞點餐，真的很神奇，她也看到溝通輔具讓這些口不能言的身心障礙朋友生活開始正常化，也和社會有了連結。

第一社福執行長張菁倫說，不論是溝通器、ipad或是凝視架，都是輔助溝通系統的一環，這個系統幫助像阿航和閎閎一樣表達有困難的人達到溝通無礙，讓他們不再被拒於人際關係之外，同時讓周圍的人能輕鬆理解他們，這對於提升他們的認知和穩定他們的情緒都有很大的幫助，因為不再是囿於限制的孤島，他們可以自信地表達出自己的需求、想法、情緒、社交，享有共融及有品質的生活。

為響應AAC國際意識月活動，第一社會福利基金會AAC跨越溝通鴻溝平台在富邦文教基金會的贊助下，於今年7至11月舉辦「AAC影音創作比賽」，盼讓更多人認識AAC，也了解到AAC對大家的重要性，盼透過這次活動，讓社會大眾明瞭喪失語言能力不代表只能過著孤獨或沉默的生活，而是能夠自信表達出自己的需求、想法和情緒，讓他們也享有更好的生活品質。