有些女性追求完美戀愛關係，抱持寧缺勿濫的心態。《星座上上籤》分享3個對愛情極為挑剔的星座，她們擁有自己獨特的擇偶標準，不會輕易淪陷，總是能理智的看待感情，不過一旦交往了，就會百分之百的付出。

▎處女座

處女女以完美主義和挑剔著稱，對自己及他人的要求高，看待愛情也是如此，喜歡任何事都井井有條，也希望另一半能辦到，擇偶時會仔細篩選，只選擇能滿足她們心中標準的對象，面對感情較不願妥協，一旦找到適合的對象，就會全心全意投入。

▎天蠍座

天蠍女個性獨立又神秘，愛情方面很挑剔，追求獨特和深入的體驗，對伴侶的要求高，希望能找到與她們建立深層連結的對象，天蠍女還喜歡探索內心世界，掌握另一半的行蹤，很難有人能逃脫她們的法眼，對愛情保持高度警惕，只會將心交給值得信任的人。

▎水瓶座

水瓶女對愛情抱持獨特態度，不會被傳統愛情觀束縛，注重個人自由和獨立，期盼找到能與她們平等相待的對象，另一半個性必須幽默且有主見，水瓶女在愛情方面追求心靈相通，希望建立深層的理解與默契，想找到適合的另一半比較不容易。