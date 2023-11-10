貝林傑（Cody Bellinger）在球員自由市場上，被評估為僅次於大谷翔平的強打者，今年在小熊重拾年度MVP的身手後，受到許多球隊關注。大聯盟知名記者海曼（Jon Heyman）在美國電視網《NBC Sports》節目上透露，貝林傑最終下家將會落在洋基、小熊和巨人3隊其一。

28歲的貝林傑在新人年就展現可怕的打擊實力，2017年以39轟獲選國聯年度最佳新秀，穩坐道奇打線中心棒次，2019年以單季新高47轟、高達1.035攻擊指數，豪奪國聯年度MVP，防守上更展現強大身體素質，是大聯盟中少數能站一壘位置，又能負擔中外野守備任務的選手。

2020年季後賽因為開轟慶祝太嗨撞傷，導致右肩脫臼，即便開刀後仍無法恢復打擊狀況，貝林傑低迷了兩個賽季後被道奇放棄，小熊見機以1年1750萬美元網羅，換了新環境的貝林傑總算擺脫疲軟狀態，今年出賽130場繳出3成07打擊率、26轟、97分打點、0.881攻擊指數，也是相隔3個賽季單季全壘打數再度突破20大關。

海曼認為小熊、洋基拿下貝林傑的機率最高，小熊正尋求和貝林傑重新簽訂合約，但已經宣告尋求左打外野手的洋基，貝林傑當然也是補強目標之一。洋基球場一向對左打者有利，但打線上賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）、勒馬修（DJ LeMahieu）等皆為強力右打，補進貝林傑不但可以平衡打線，也能進一步加強外野防線。