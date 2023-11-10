日本是全世界疫情後最熱門的國家，其入境旅客將近有一半是華人，因此中文服務人才在日本非常搶手，成田機場公司跨海來台招募新血，今日與台北城市科技大學觀光事業系簽署實習產學合作備忘錄，自明年7月起提供該校學生前往成田機場實習航空訂位地勤工作。

東京成田機場代表今井貴之表示，疫情前就與台北城市科大觀光系是長期合作的實習夥伴，今年特地開放20名票務訂位組的實習職缺，非常歡迎具備航空訂位系統執照的同學參與面試，若是沒有航空訂位系統執照的學生，也會提供其他在機場地勤實習的工作機會，工作內容將會視學生的語言程度安排不同的工作項目。

成田機場公司也提供員工宿舍給實習的學生，往年實習生在日本的學習都是收穫滿滿，薪資待遇平均每個月在日幣20萬以上，並享有日本政府的社會保險。

台北城市科技大學觀光系老師李奇嶽表示，成田機場公司長期以來提供實習職缺，結束實習回國的學生，畢業後也都順利的在台灣的航空業有很好的工作發展，甚至有學生回到日本全日空航空公司擔任地勤工作，這都是因為有在成田機場實習的經驗，也特別感謝日本成田機場公司能夠提供系上這麼好的實習資源。

城市科大觀光事業系主任郭名龍說，目前已有多位同學參與面試，將於明年7月份前往成田機場實習，同學在出發前也會加強日文訓練以及加強航空訂位系統操作，希望能夠讓同學無縫接軌發揮即戰力。