嘉義市6日中午一處興建中球館發生電梯夾死工人的恐怖意外。檢警7日相驗，發現53歲楊姓死者胸部鈍性外傷、變形，並於今（10日）解剖，死因為胸部遭受壓迫，導致窒息死亡，意外死亡。

警方調查，53歲楊姓死者是監視器廠商員工，6日中午與呂姓男子前往事發地點檢查電梯監視器，當時電梯停在地下1樓，楊男檢修發現線路有問題，跟呂男交待一聲就走出電梯，沒多久，電梯下降至地下2樓，施作結構補強工程的陳姓男子、楊姓女子走進來按下電梯，欲上8樓工作，此時呂男仍在電梯裡進行維修，電梯上升不久就聽到碰撞聲響，呂男才意識到疑似是楊男被夾，馬上報案。

嘉義市消防局救援人員到場，發現楊男卡在地下1樓與1樓的電梯井與車廂壁體間，呂男3人則受困電梯內，2個小時後將楊男救出已回天乏數。

嘉義地檢署7日相驗，發現楊男胸部有鈍性外傷，右胸撕裂傷，左胸外側胸廓變形，並於今（10日）解剖釐清死因，警方也會同職安中心人員重回現場鑑識，以釐清相關人員的責任歸屬。