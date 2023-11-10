身體出現莫名瘀青要小心，有時是肝臟或血液等器官出問題。一名40歲女子因身上冒出「詭異瘀青」，擔心罹患血液疾病就醫，經過超音波、手術等過程發現，除了罹患嚴重脂肪肝外，竟已罹患肝癌。醫師提醒，當身上出現3種瘀青恐是警訊，不可輕忽。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書粉專及個人網站表示，據衛福部統計，慢性肝病與肝硬化，為國人十大死因之一，而且不只 B、C 型肝炎引發肝癌，脂肪肝也要小心。他說明，由於肝臟長期發炎，嚴重可能引發非酒精性脂肪肝炎，進而發展成肝纖維化、肝硬化甚至是肝癌。

陳榮堅分享一案例，一位40歲身材略為豐腴的女性，原本因為身體出現不明瘀青就醫，擔心有血友病或其他血液疾病，經檢查發現有嚴重的脂肪肝，超音波檢查發現肝硬化，且肝臟已有一些結節的病變，內科醫師化驗發現，已有一個異常的細胞，經手術切除下來，女子已是肝癌初期。

陳榮堅曾表示，身體有3種瘀青要小心，包括不明原因造成、無任何外傷，身上卻一直有莫名瘀青；一直好不了的瘀青，理論上7~10 天瘀血應該要退掉；範圍擴大、顏色怪異，一般瘀青在退的時候範圍會擴大，顏色會變淺，但如果範圍一直擴大、顏色仍深，就要小心可能是系統性的問題。

至於瘀青持續消除的原因，陳榮堅表示，常見的是缺乏維生素C、K，較易造成莫名其妙的瘀青，或是服用藥物，如心律不整的藥、心臟藥、血壓藥等，也會造成影響，更嚴重的狀況是肝、腎功能不好，甚至有肝硬化的狀況，也很容易瘀血；或者身體出現感染，導致凝血因子異常，也容易有瘀青。他提醒，民眾若出現上述症狀時，應尋求專業醫師做鑑別診斷。