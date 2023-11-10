迎接成軍首賽季，台北台新戰神25日點燃主場戰火「Northbound我們台北」，規劃一系列活動邀請戰友一同戰起來，首波嘉賓邀請金曲歌王李玖哲賽後演唱，無論是音樂之路或節目參與，李玖哲一路秉持堅持到底的精神，與運動員場上拚戰精神不謀而合，期盼他能為台北戰神勝利加持，並讓戰友們感受情歌魅力。

以極具穿透力的歌聲備受大家喜愛的李玖哲，於2007年憑藉《Baby是我》專輯，拿下第18屆金曲最佳國語男歌手獎，2017年再次以專輯《Will You Remember》，入圍第29屆最佳國語男歌手獎，除歌手身分外，近年也參與眾多綜藝節目演出，於2020年參加《全明星運動會》，以運動員身分參賽，於節目中貫徹「運動家精神」永不放棄態度，也讓他獲得該季最佳運動精神獎。

近期參加《披荊斬棘的哥哥3》，人氣持續高漲，本次受邀見證戰神隊史主場首戰並擔任賽後嘉賓，李玖哲表示：「第一次要到籃球場唱歌，除了經典的抒情歌曲，我也會加碼嗨歌組曲演出，各位麻吉戰友們，讓我們一起嗨翻和平籃球館吧！」

積極備戰成軍首戰的台北戰神，於聯盟熱身賽時團隊喊聲「打拼」，是自9月組建以來，展現團隊精神最貼近的用詞，發想人林秉聖認為：「認真信念『打拼』每一天，就是為了繳出最好的表現。」

經歷熱身賽及友誼賽持續磨合，對於目前備戰狀態，隊長林宜輝點評，「團隊專注度持續提升，對於教練設定的攻守系統越來越熟悉，相信球季開打會有好的表現。」即將迎來主場首戰，林宜輝也喊話「團隊一定會全力以赴、以最認真的態度打出精采的比賽，回饋戰友們的支持。」談及主場開幕戰的期待，上季曾於和平館出賽的張耕淯說：「對場地相當熟悉，不過披上不同戰袍依舊感受一種初到球場的興奮感，希望自己也能有好表現。」

台北戰神11到12月主場門票現已可於FamiTicket全網購票網及全台全家便利商店FamiPort機台購買，11月25日，台北戰神啦啦隊Taishin Wonders也將首次全員到齊，千萬不要錯過「Northbound」台北戰神開幕周，25、26日齊聚台北和平籃球館欣賞精彩賽事，讓金曲歌王李玖哲的好歌聲、戰神的熱血球賽、Taishin Wonders的最香應援陪你度過美好周末夜。