藍白合瀕臨破局，前總統馬英九今(10日)呼籲採取「全民調」，前高雄市長韓國瑜也表態支持，許多藍營小雞也串聯力挺。國民黨下午最新回應，定調以民調進行的德國式民調為底線。對此，前立委郭正亮表示，很多人是從選舉結果來想藍白整合，民進黨再執政8年，兩岸不出事才有鬼，黨也該顧及藍營立委的選情，「這不是侯友宜一個人的選舉，能夠只想到你自己嗎？」若侯再拒絕，韓國瑜也不會當侯副手，侯就不會贏，到底在堅持甚麼?

馬英九基金會執行長蕭旭岑今(10日)在廣播節目中透露，馬前總統很贊成一位重量級的藍營大老的提案，建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟「賴蕭配」作對比民調，誰能勝出就選誰，用全民調的方式，韓國瑜也在臉書發文，強調「合則兩利、分則兩害」，呼求兩黨主事者，採納馬前總統的籲請，基隆市長謝國民及多位中南部藍營小雞也串連力挺。

國民黨下午召開記者會最新回應，定調德國式民調為底線，國民黨提出的德國制也就是全民調，「全部都是以民調方式進行」，而且兼顧個人跟政黨，整體團隊的合作，是最好的制度。

郭正亮今下午在政論節目《新聞大白話》表示，這些呼籲是壓力累積到登記前10天就一次爆發，藍營小雞發布的聲明中用字很巧妙：「力挺馬英九的全民調方案，但同時也支持黨中央態度，應納入政黨支持度的精神」，政黨支持度不是制度，只是「精神」，意思就是要民眾黨基於這個精神要對國民黨有一些讓步，但方案就是全民調。

郭正亮透露，據他了解，國民黨中央事先有所耳聞，昨天晚上就知道有些人要發難，但昨晚還很堅決要維持原案，黨中央沒有要讓的意思。

郭正亮表示，國民黨的立委參選人會有危機感，已經在問若「分裂選」能不能找柯文哲站台，但大家都知道藍白合會好選很多，且台灣總統很容易連任，難道還要再等八年嗎？會有開戰、衝突、移民、外資出走，賴執政八年，兩岸不出事才有鬼。

郭正亮強調，這不是侯友宜一個人的選舉盤，至少還有58個藍綠對決的立委選舉，也該顧及他們爭取民眾黨票的空間。很多人都是從選舉的結果論來想藍白整合，要想立委選舉結果、民進黨再執政八年的選舉結果，「你能夠只想到你自己嗎？」

此外，郭正亮也直言，韓國瑜今天表態挺全民調，如果侯友宜不同意，那韓國瑜也不會去當侯的副手，那侯友宜就是不會贏，這樣還怎麼選？至少民眾黨還認為與郭台銘結合衝到30%，就能棄保侯友宜，雖然不一定成功，但至少有勝選方程式，侯若不與韓國瑜搭配，連勝選方程式都沒有，到底在堅持甚麼？如果只是因為被民眾黨激怒，這種邏輯聽不下去。