以色列空襲加薩

在以色列持續報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），強攻加薩，導致平民死傷慘重後，荷蘭不顧外交部官員警告，仍繼續提供以軍F-35戰機備用零件，如今消息傳出，使內閣飽受議員和學者譴責。

綜合外電9日報導，荷蘭外交部長斯拉特（Hanke Bruins Slot）和貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）10月中就收到預先通知，掌握了即將為以色列 F-35戰機運送額外備件的訊息。雖然部會的法律顧問警告，以色列先前動用F-35攻擊加薩，可能嚴重違反了戰爭人道法，但兩位部長仍點頭同意出口。

荷蘭外交部甚至堅持不設限制的立場，並向媒體表示，按照F-35計畫，提供全球盟友物資的行動不受阻礙。

據當地媒體報導，停止交付可能產生的外交影響在於，這不但可能使荷蘭和以色列之間的緊張變本加厲，還會連帶嚴重衝擊阿姆斯特丹和美國的關係。因此，荷蘭為了維持和美、以的關係，最後還是批准了F-35備件出口以色列。荷蘭是F-35戰機的備用零組件樞紐，而翁斯德雷赫特（Woensdrecht）鎮正是全球3大F-35備用零件配送中心之一。

社會黨議員范戴克（Jasper van Dijk）在X社群網上發文說，內閣因為怕損及與以色列和美國的關係，不顧警告，仍然供應以色列戰機零件，令人難以置信。他並質問，為什麼政府在討論「特定交付」要加上「額外控制」，得等到媒體披露後才宣布。

由於哈瑪斯10月7日突襲以色列，以方持續報復攻擊加薩，至今以色列約有1,400人喪生，而加薩則有超過萬人死亡。