日本男神町田啓太昨（9日）首度來台宣傳《電影版 勿說是推理》，首映會前接受訪問時，由於片中謎團線索就在於「家族成員的共同外貌特徵」，町田啓太說「我們家有一個共通點，就是大家的額頭上都有2個凸點，很像犄角，搞不好我們一家人都是鬼怪！」還不忘強調這是從未對外公開的祕密，

該片是改編自熱銷1800萬冊的同名推理漫畫，曾在去年翻拍成日劇，今年也延續連續劇的好口碑推出《電影版 勿說是推理》，由菅田將暉續演頂著爆炸頭的推理王「久能整」，町田啓太則飾演豪門家族繼承人之一，在片中是相當重要的角色。

町田啓太本身就是原著的粉絲。（車庫娛樂提供）

町田啓太透露，在被翻拍成影視作品前，自己就有看過原著，還請公司去問有沒有機會，「日劇已經確定是菅田將暉，那時候覺得有一點可惜，沒想到有機會演出電影版，雖然不是主角但還是很滿足」，並坦言，一開始就很想要演出「久能整」，就算是頂著爆炸頭也非常願意，更笑說「雖然也是開玩笑啦，但我其實很憧憬這個髮型，很想試試看。」

菅田將暉續演電影版頂著爆炸頭的推理王「久能整」。（車庫娛樂提供）

正好此次來台，有位日本工作人員就是頂著這樣的爆炸頭，他在現場也分享心得，「其實滿不方便的，不過也慢慢習慣了，只是睡覺時會很熱。」記者便開玩笑說怕冷的町田啓太在冬天剛好可以取暖，讓他不禁大笑比讚喊：「這樣很剛好！」

町田啓太自曝推理能力超差。（車庫娛樂提供）

至於本人的推理能力如何？町田啓太說，很喜歡看推理題材的作品，特別喜歡《柯南》，但自認對於兇手是誰較遲鈍，若滿分100分的話只會給自己10分，也稱菅田將暉一直推薦去玩密室逃脫遊戲，有機會的話也想跟他和松下洸平一起去解謎。

町田啓太在片中挑戰眼鏡造型。（車庫娛樂提供）

另外，在片中難得戴了眼鏡拍戲，町田啓太自曝：「其實我有高度近視，平時其實都會戴眼鏡，不戴的話什麼都看不到，所以拍攝的時候完全不會覺得不習慣，甚至因為太習慣戴眼鏡，結果我在片場明明戴著眼鏡，卻還會一直找眼鏡。」

町田啓太想要增強健康運。（車庫娛樂提供）

因為片尾收到了「信念之礦石」，被問到若能收到能帶來好運的飾品，會想要增強事業運、家庭運或是健康運時，他立刻說：「健康！所有的一切都是從健康開始。我最近一直有在上健身房運動，以前比較瘦弱、容易生病，感覺整體的健康都需要強化，尤其年紀到了，肚子開始跑出來了，所以我也很注重飲食，控制一整天不能吃太多，也會遵循教練推薦的菜單。」

《電影版 勿說是推理》全台熱映中。