立法院在野黨團今指出，針對2017年司改國是會議重要決議，如「揭弊者保護法」、「不法關說、餽贈罪」、「棄保潛逃罪」等守護清廉政治的重要改革法案逕付二讀，要求國會立刻啟動協商討論，卻遭民進黨團以多數暴力封殺，在立法院即將停會的情況下，蔡英文政府的反貪腐司改承諾可說「確定跳票」。

黨團總召邱顯智委員表示，第十屆立法院會期已經步入尾聲，但是執政黨卻還是漠視多年前的司改承諾、仍然不把握最後的時間排審，反而還迫不急待地提案說要提早休息停會，顯然就是想讓改革跳票的歷史重演。因此黨團決定，針對反貪腐重大法案提出逕付二讀，期盼這些法案能夠在最後會期完成三讀。

黨團表示，今日在民進黨強硬闖關下，立法院預計將在12月20日休息停會，立法院能夠開會審議的時間所剩無幾，司法改革等重大法案若再不開始進行，將難有充足的時間完成審查。

黨團指控，在院會提出司改法案加速審議的提議，卻遭民進黨挾多數暴力否決，國民黨、民眾黨亦不表態，等同宣告「揭弊者保護法」、「不法關說、餽贈罪」、「棄保潛逃罪」等2017年司改國是會議決議的承諾跳票，顯見民進黨在六年前做出的反貪腐司改承諾，只是一個不負責任的選舉口號。

黨團認為，有權者背負著選民的期許，對於承諾必須嚴肅以對。當承諾被輕易反覆推翻，政治承諾就會貶值，當人民聽夠了口號，就會對政治失望，最後任何改革，都將難以得到支持。

黨團要求蔡政府對於未能完成反貪腐立法，應出面說清楚、講明白，也應該為這幾年來政府的推諉塞責和司改承諾跳票，誠心向社會道歉。