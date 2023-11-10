外交部台灣獎學金貝里斯籍受獎生倪阿霞(Asia Natalia Gilharry，站立者)到鄰近小學，向我國小學生介紹貝里斯文化。(教育部提供)

迎接新學年，「112學年台灣獎學金及華語文獎學金新生說明暨歡迎會」今（10）日舉行，來自海外的外籍生積極透過學習機會體驗台灣生活，不僅擔任台北藝術節擔任國際策展人，還參加雲門舞集知名作品《九歌》的全台巡迴演出，勇敢追夢，也把台灣當成自己第二個家。

今年計有來自超過80個國家地區，1千多名外籍生獲得獎學金來台深造。

教育部政務次長林明裕在致詞時鼓勵受獎生，除了認真於學業，可於課餘時間多到各地體驗寶島風土民情。

林明裕也提到，我國政府近年設置許多鼓勵外國學生畢業後在台工作等措施，希望現場優秀的受獎學生畢業後選擇繼續留台工作。另外教育部在107年設立「SIT人才資料庫」持續與留台校友聯繫互動交流，鼓勵外籍生加入，持續與台灣保持聯繫。

今年活動邀請到就讀台北藝術大學碩士班，領取教育部台灣獎學金馬來西亞籍學生林道俊（Lim Thou Chun），以及來自邦交國貝里斯，領取外交部台灣獎學金的倪阿霞（Asia Natalia Gilharry），目前就讀淡江大學學士班，這2位學長姐分享在台留學心得。

林道俊提到，參與各國藝術節及舞蹈節活動，更在台北藝術節擔任國際策展人，還參加雲門舞集知名作品《九歌》的全台巡迴演出。他鼓勵新生們在台灣展開學習之旅，除了好好體驗台灣的人文風情、開拓國際視野外，也可以勇敢追夢。

倪阿霞則說，剛來台時，因語言關係，生活適應上遇到不少挑戰，經過1年的學習以及結交台灣朋友，慢慢適應台灣的生活。她勇於嘗試各種新鮮事物，挑戰環島旅行，深刻感受到台灣獨特的人情味，現在也透過舞蹈及參加各式活動向台灣民眾介紹貝里斯文化。對她而言，台灣已經是她第二個家了。