高雄1名網友在PTT上發文，表示7日到漢堡王建工店用餐，卻赫然發現綠茶內漂浮著小強，網友立刻拿到櫃台，沒想到櫃台僅表示可以退費，並會請南部區經理聯繫網友，區經理聯繫後表示要調閱監視器，消極態度讓網友氣炸。事後網友向衛生局通報，但衛生局僅表示無問題，讓他決定向消保官提出申訴。

該名網友在文章中提到，當天利用漢堡王官網點餐，到場後發現店內人潮不多，便請服務員將餐點改成內用，沒想到竟是惡夢的開始，他在點的綠茶中發現茶面上漂浮著一隻小強屍體，嚇得他趕緊拿到櫃台反映。

沒想到櫃台人員僅表示可以退費，並道歉致意，直到網友在店內發飆，店長才說會請南部區經理與他聯繫。

南部區經理與該名網友聯繫後，表示會透過監視器察看過程中是否出現問題，並加強門市的店內訓練，消極態度讓網友氣炸，投訴到衛生局，沒想到衛生局稽查後表示店內並查無問題，讓網友氣得向消保官提出申訴。