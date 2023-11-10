永續金融先行者聯盟10日舉辦首屆成果發表會，金管會主委黃天牧特別到場致詞時肯定五大金控中信金、元大金、第一金、國泰金、玉山金「值得被社會大眾更多的信任」，他妙喻，在耕耘淨零發展的路上，金管會、金融業、企業、個人如同五根手指，每根手指分開來力量就小，但若合起來就變有力的拳頭，而金管會只是「小姆指」。

黃天牧指出，耕耘淨零發展上，不管是金管會、金融業、企業、個人，都如同五根手指，每根手指分開來力量小，但若合起來是拳頭。「社會大眾」是「大姆指」做為首屈一指的先鋒，低碳消費、低碳交通等行動，把淨零落實在生活，「金融業」是「食指」推動淨零永續目標的指引者，透過投融資將資金導引到永續發展相關的公共建設、綠色產業等促使自身與企業淨零轉型。

「企業」則是「中指」做為手掌中心，要有高瞻遠矚的視野，擘劃永續發展藍圖，將資訊公正允當傳達給其他角色，「投資人」就像無名指藉由投資的影響力，將象徵名份的戒指，賦予永續發展大任的企業，促成產業追求永續發展的良性循環，「金管會」是「小姆指」，在這場追求淨零沒有終點線的馬拉松，做金融業強任的後盾，持續推動永續政策，當指頭成為拳頭的必要條件，五根手指都彎曲握緊，透過指頭的團結聚為巨大的能量，各自發揮影響力。

黃天牧指出，大家都說金管會是「推手」，但其實金管會不是「推」，應該說是「nudge」，金管會只是提供條件、環境，輕輕碰一下，五大金控就先知先覺的發展永續、自行成為先行者。這五家不只追求「合規」而已，而是大家自己要做的，五家金控在永續淨零議題上，提供更多公共財，承擔更多的期待與角色，更值得被大家有更多的信任，這就是給五家最好的禮物。

黃天牧指出，金融市場最重要的社會資本就是「信任」，因為吸收大眾資金、扮演金融中介解色，有人說金融機構是被高度監理所以應該被信任，有人說金融業有充份法遵內控風控，合法合規所以要被信任，但這二項都只是一部份，是「必要條件」，信任是無止盡的里程，有些信任靠金融機構自己經營出來，靠文化、領導、社會溝通等來顯現。

黃天牧特別推薦二本書，羅斯（Alec Ross）「大失衡」主張全球數十億人口是被企業治理而非國家治理，所以企業要承擔更多社會責任，另一本是喬治．塞拉分George Serafeim的「目的與獲利」企業如何提升獲利，提到企業承擔更多的社會角色提供更多公共財，人口老化、科技對人類的影響，全球的議題不只是世界領導者要關注，企業也要了解，應該是金融業努力的方向。

黃天牧指出，去一年來五金控做了很多事，永續評等機構有好評價，減碳、導入綠色供應鏈、鼓勵企業設立減碳計劃導入減碳應用等，做了很多事也舉辦很多座談，分享自身淨零永續，讓民眾與企業對永續更認識。

黃天牧最後引用福特汽車創辦人亨利‧福特（Henry Ford）的話「聚在一起是開端，持續相伴是進展，真正協力合作才是成功。」