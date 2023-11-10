Global Mall環球Online推Panasonic「11公升一級能效ECONAVI空氣清淨除濕機F-Y22EN」，原價1萬590元、優惠價8811元。（GlobalMall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall環球Online推NEOFLAM「ICE系列鑄造鍋具3件組」，原價1萬8317元、優惠價3911元。（GlobalMall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall環球Online推格蕾寢飾「義大利La Belle法國水鳥羽毛絨吸濕排汗暖冬被」，原價9980元、優惠價1111元。（GlobalMall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall板橋車站推繼光香香雞「地瓜球」11月11日享限量買一送一。（GlobalMall提供／朱世凱台北傳真）

雙11購物節將至，百貨祭出各式好康，也同時為年末歡慶活動暖身。Global Mall即起線上線下齊推1111鈔值購好康，11月13日祭「1111爆殺購物節」四大超值攻略，包括「搶券現折111元」，即日起至11月11日可免費搶領券，滿1111元即可現折111元；另有「24小時限時下殺9折」，11月10日晚上11點至11月11日晚上11點享24小時指定商品限時優惠9折。同時加碼推「清空購物車，環球整單付」，即日起至11月13日當日下單即可參加抽獎，中獎者可享事後回饋該筆訂單結帳金額等值之環球Online購物金；此外，還有「天天品牌日，千項爆品3折起」，預計雙11檔期將帶動環球Online較去年同期業績成長15％。

不只線上推超值優惠，Global Mall全台八店即日起至11月22日也祭出「饗樂購物節」檔期，消費滿1111元享點數放大、抽獎多重好康，包括「鈔值回饋滿1111元送111點」11月11日單筆消費滿1111元贈111點（原消費100元贈1點），相當於點數10倍贈，另點數還可兌換主題餐廳餐券、電影票、親子樂園體驗券、指定品牌折價券等。

同時也祭出抽獎活動「消費1111抽iPhone15」即日起至11月22日單筆消費滿1111元即可參加，共計抽出7支，另新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市再加碼推三日限定回饋，即日起至11月12日刷Global Mall聯名卡單筆消費滿額享10％回饋。除了超值回饋還有超激優惠，推「超值1111、11優惠」精選1111元優惠商品及美食11元購、買一送一，大享買好物、嗑美食。

因應天氣轉冷，以及年底消費者趁機除舊換新，帶回觀望的家電、廚電清單，加上企業也開始提前為年末尾牙獎品採購準備，Global Mall環球Online在雙11購物節推優惠專區，精選上千品項1111元或3折起超值商品，今年以高單價、高下殺折扣3C家電，以及中價位換季小家電、保暖寢具為兩大採購趨勢，其中以輕巧電暖器、除濕機、乾衣機、多功能料理鍋為四大熱銷品項，此外還有近期超夯的iPhone15、高單價喇叭，甚至適合立冬之後進補的即食鍋物也熱賣。此外，還有服飾配件，傢飾品、彩妝保養品、行李箱紛紛推出超值折扣。

伴隨年底聚餐旺季，Global Mall即日起至11月22日集結60家餐飲品牌精選美食套餐111、1111元，以及美食11元購、買一送一。適合歡聚享飽足的異國料理包括YAYOI彌生軒、秋風軒、慕特牛排等紛紛推111、1111元超值餐點。板橋車站推這味泰泰「蝦醬空心菜」、路易莎「美式黑咖啡」優惠價11元，而辛麻辣「豆腐鴨血煲套餐」、蘇杭「蔥油餅」、大阪王將11月11日「燒餃子6入」、繼光香香雞11月11日「地瓜球」皆推限量買一送一；還有南港車站開丼「麻婆燒肉丼」即日起至11月12日平日下午2點至5點買一送一、桃園A8沐白小農牧場「冬瓜青茶」買一送一、屏東市大河屋「炙燒杏鮑菇」加購價11元等。