台中國際花毯節將於11日至12月3日登場，4大展區計20萬株花草打造花卉盛典。市長盧秀燕（右4）10日率先開箱，達5層樓的「漂浮花都」在眾多泡泡包圍下，有如飄浮起來、美不勝收。（張妍溱攝）

台中國際花毯節將於11日至12月3日登場，4大展區計20萬株花草打造花卉盛典。市長盧秀燕10日率先開箱，主花毯「漂浮花都」，達5層樓的「漂浮花都」在眾多泡泡包圍下，有如飄浮起來、美不勝收，現場獲熱烈掌聲，場邊也推廣台中農特產品展售，逛花海、買伴手禮，收穫滿滿。

市長盧秀燕在市政顧問、地方長照機構長者及新社在地幼兒園的見證下，啟動展區最大亮點「漂浮花都」城堡，城堡上方的螺旋槳優雅轉動，底部同時產生大量水霧及泡泡，整座花卉城堡「飄浮登場」，盧在啟動儀式後進行展區巡禮，到行銷攤位參觀購買，並推廣在地農特產品。

盧秀燕表示，台中舉行全國最大的花海逾10年，因新冠疫情及俄烏戰爭導致的全球糧慌問題，考量種苗繁殖場肩負戰略作物生產，重啟花海需多方考量，中間曾停辦2年，這次在立委江啟臣支持下結合花毯節重新舉行；提醒台中購物節消費登錄可參加抽獎，歡迎遊客到台中。

盧秀燕表示，這個地方為台中農業重要場域，另結合農特產品銷售，包括，柑橘、蜜蘋果、柿子、菇類等多種農特產品，同時銷售花卉，逛花毯節還可購買在地農產品享用。

觀旅局表示，今年主花毯種植3萬株草花，高16米、約5層樓高，活動期間每個整點都會帶來精彩萬分的機械動態秀，花毯節展區以20萬株花卉打造，呈現台中花卉軟實力及幸福城市形象，誠摯邀請全國民眾與親愛的家人朋友共同前來，一同感受立體花毯帶來的震撼，及台中花都的幸福感。

觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節從無到有耗時3個多月，歷經3次颱風及數次豪雨，團隊克服完成，挑戰史上最大的主花毯。此外，今年規畫4座創意主題展區，包括入口迎賓的彩虹7線、融入地方編織及藍染特色的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的生態勇者，及代表智慧農業的大地巨人等。

陳美秀說，花毯節今年也首次與在地長照機構共同佈置青銀摩天輪，透過展前長者親手創作植栽作品及照料草花，展後植栽回歸社區繼續養護，打造台中樂齡之都，希望將花毯的幸福傳遞給大家。