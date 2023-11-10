休兵1天後，中職「台灣大賽」G5回到天母進行，前4戰打完兩隊戰成2平，G5都要搶「聽牌」優勢，兩隊在先發陣容上都作出微調，味全龍拿莫・伊漾重回先發打線、守一壘，樂天桃猿則是把朱育賢棒次往前調到第5棒，希望藉由近況、選球、攻擊掌握度都不錯的他能讓打線串連度更佳。
味全龍先發打序：
第1棒：李凱威（二壘）
第2棒：吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）
第3棒：郭天信（中外野）
第4棒：劉基鴻（三壘）
第5棒：蔣少宏（捕手）
第6棒：林孝程（左外野）
第7棒：張政禹（游擊）
第8棒：拿莫・伊漾（一壘）
第9棒：冉承霖（右外野）
先發投手：布里悍
樂天桃猿先發打序：
第1棒：林立（二壘）
第2棒：陳俊秀（一壘）
第3棒：梁家榮（三壘）
第4棒：廖健富（指定打擊）
第5棒：朱育賢（左外野）
第6棒：林承飛（游擊）
第7棒：成晉（右外野）
第8棒：嚴宏鈞（捕手）
第9棒：陳晨威（中外野）
先發投手：威能帝
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