從事繪本插畫20多年，擅長將故事情節與元素融入繪畫創作的陳盈帆，最新個展《獅子、公主、獨角獸》以三種時常出現在故事中，具有「非日常」特質的角色，以平和、近人並帶有童話色彩的畫面敘事，邀請觀者暫時脫離現實，前往純真國度。

陳盈帆迄今累積的插畫作品眾多，並曾於2011年獲義大利波隆納插畫獎。她擅長轉化不同年紀視角的生命經驗歷程，藉以創造豐富溫馨的文本。陳盈帆表示，無論是受格林童話《布萊梅樂隊》啟發所繪的〈第二人生〉，或是以《三隻小豬》為靈感發想的〈闖蕩〉，自己並不過度關注於原本故事的最終結局，也不會強調角色們發揮「團結」精神，勇於挑戰與擊退惡人，而是更著眼於這些角色正踏上旅途，展開生命新頁的重要時刻。

以原版故事作為基礎，陳盈帆總是想像這些各具性格的動物角色們，在發生那些被人們所悉知的「事蹟」之前，又有過什麼樣的經歷？譬如作品〈躺平〉便是以《龜兔賽跑》中那隻於競賽半途中小憩的白兔為主角，描繪著雪白、毛絨的小兔，正蜷縮於花叢一角午睡的可愛樣貌。陳盈帆說，相比烏龜在故事最後一步步走向終點的不懈精神；兔子在比賽中愜意、自在的態度則似乎更深吸引自己。

陳盈帆表示自己之所以將角色人物作為主要的繪畫對象，便是希望藉由他們的一舉一動，詮釋人性本身的多重面向。而以故事文本為底蘊，她從寓言當中覺察其隱含的重要價值。透過寓言反映出集體生命的境況，每個人皆能從中尋獲一份共鳴，亦藉此反思自我、與之對話。