用全民調的方式，誰能勝出就選誰。對此，親民黨主席宋楚瑜10日受訪表示，也說「民調如果是真的，Ok，但台灣的紀錄不好」。宋也強調國民黨自己人搞自己人作法至今沒改變。

宋楚瑜表示，政黨不管怎麼合，都要有共同主張，但藍白始終沒能達成一致，各說各話、各有私心、各懷鬼胎、各有盤算，談判的人互不信任。他透露幾位候選人都直接或間接找過他，但宋至今不願意表態，因為看不出來他們有像樣的團隊能讓人民放心。

對於是否贊成藍、白兩黨用全民調方式決定？宋楚瑜說不是他可以決定，「民調如果是真的，Ok，但台灣的紀錄不好。」2000年他輸扁30萬票約2％，就是輸在國民黨假民調及李遠哲表態「向上提升或向下沉淪」，兩敗俱傷還沒學到教訓，國民黨自己人搞自己人作法至今沒改變，開局就開的不對，當年還有作票、買票，當事人跑到加拿大，十年後回來跟宋道歉。

至於三黨不過半的情況下，贊成用政黨實力決定國會席次嗎？宋楚瑜認為閣員席次不是交換條件，國民黨為什麼淪落到今天這個情況，像他這麼能幹的人，不讓他繼續當省長，就是自毀長城，嫉賢妒能怎會有好結局。未來誰當行政院長你會放心呢？踏破鐵鞋無覓處，從來就找不到。

宋楚瑜指出，從小我們被教育「成功不必在我，努力奉獻一定有我，計利應計天下利」，但現在藍白拖變成「成功必須是我，大位必須我來坐」，大選若是3組、4組候選人，他大膽預測結果會是「兩個少數」－不過半的少數總統、三黨不過半的立法院，因此未來國會相當重要。至於宋楚瑜是否列名親民黨不分區第一名？他強調不爭位子，讓人民作主，新政府應找老成持重有經驗的人為人民把關。

日前出版新書《公門好修行》，宋楚瑜強調是經驗集結，要為歷史留下正確紀錄。現在回顧，「凍省」是台灣行政錯亂的根源，他舉改善飲水計劃為例看今日雞蛋問題，從執行、追蹤到考核，所有行政歷練及訓練都需要長期培養，為政秘訣好好作代誌就是時刻為人民著想，而非施以小恩小惠。他也強調自已參加APEC，是台灣唯一與習近平、普丁、川普等所有領導人單獨會面過，也見過13位日本首相，言談間不斷展現還能再為民服務的企圖心。