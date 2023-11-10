陳亞男表示，放眼未來，在地緣政治升溫、中美晶片戰持續下，勤誠持續優化和中、美的策略和製造的布局，並且開始啟動新興市場的合作，希望除了美中外，有第三方的商業機會。

陳亞男表示，明年外部環境持續存在不確定性，會以優化毛利率作為營運的首要目標。嘉義廠第四季的產能利用率已超過7成，五股廠租約將到期，已經規畫自建廠房；至於北美廠區小批量生產的NCT生產線，希望能在1至1年半完工，以提供當地客戶需求。

勤誠第三季合併營收為新台幣23.6億元，年減22.2%；營業毛利為新台幣5.6億元、毛利率23.8%；營業利益為新台幣2.8億元、營利率12.0%；歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.5億元、淨利率10.6%，每股稅後盈餘（EPS）2.08元。累計前三季營收65.2億元，年減17.5%；營業毛利為新台幣14.2億元、毛利率21.9%；營業利益為新台幣6.7億元、營利率10.3%；歸屬母公司稅後淨利5.3億元、淨利率8.1%、EPS達4.39元。

以產品組合來看，第三季伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重99％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收之終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場佔36％，中國市場佔31％，歐洲地區佔10%，其它地區佔23%。