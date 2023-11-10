伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）此番談話可能讓人更加擔憂華盛頓的外交努力與美國海軍鎮守地中海東部，是否真能阻止這場衝突進一步破壞中東穩定。

阿卜杜拉希揚周四晚間向卡達首相暨外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）表示，由於以色列不斷升高對加薩平民的攻擊，這場戰爭的範圍擴大已經是「無可避免的事」。

伊朗國營新聞電視台Press TV周五報導這段在電話中的談話。

以色列發布聲明強調以軍並非針對平民，「當全世界看到的是擁有學校、醫院、童子軍團、兒童遊樂場和清真寺的社區，但哈瑪斯看到的卻是可乘之機」。

稍早前白宮宣布以色列同意在加薩北部部分地區的軍事行動每天暫停4個小時，但以色列總理納坦雅胡表示任何的暫停都將是零散而非經常性的。當被問及是否「停戰」時，他斬釘截鐵地回答示「不會」。