台中市烏日區近年發展迅速，烏日區公所10日慶祝人口數突破8萬大關，包括台中市議員吳瓊華（前排右五）、民政局長吳世瑋（前排左五）到場一同揭開彩球。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市烏日區近年發展迅速，人口數8日突破8萬大關，其中第8萬位設籍者是來自澎湖的張小姐，看準教育資源充足、交通便利而遷入，前後各1位設籍人口分別是來自大里的蔡小姐及在地出生的新生兒，烏日區公所10日揭彩慶祝並致贈3位紀念禮，期盼未來烏日持續蓬勃發展。

烏日區擁有中部唯一三鐵共構，且臨近國1、國3及台74線快速道路，交通便捷，近年市府持續推動烏日的公共建設，吸引建商推案造鎮，人口大量增加，人口於8日突破8萬大關，烏日區公所10日舉行揭彩慶祝活動，包括台中市議員吳瓊華、民政局長吳世瑋到場揭開慶賀彩球，祝賀烏日區蓬勃發展。

烏日區長林崇懿表示，台中人口穩定成長，不僅北屯區受到民眾青睞突破30萬人，烏日區也是民眾遷入的主要熱區。根據民政局人口統計資料，今年折合年人口增加率前3高行政區分別為北屯、烏日及南屯，烏日區今年度迄今已增加近1700人，且相較縣市合併時人口數已增加逾1.1萬人。

烏日戶所主任羅敏華說明，第8萬名設籍民眾為自澎湖遷入的張小姐，因孩子就學考量，認為台中教育資源及社會福利相對充足且交通便捷，決定遷入；第7萬9999名與第8萬零1人分別為大里區遷入的蔡小姐與剛出生的林姓新生兒。

吳世瑋指出，烏日人口終於由7萬人口突破8萬大關。市長盧秀燕積極推動烏日區各項建設，包括捷運綠線通車打造全市唯一三鐵共構行政區；烏日綜合社會福利館提供跨齡友善的活動空間；烏日全民運動館及新榮和段社會住宅持續推進；以及烏日高鐵特區、前竹、九德等重劃開發、高鐵娛樂購物城開發案將帶動全區經濟，未來發展性持續看好。